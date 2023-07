Paradies Garten Festival in Bruck geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr mit gleich über 5.000 Besuchern war schnell klar, dass es das Paradies Garten Festival heuer wieder geben wird. Und nun steht es bereits unmittelbar bevor. Von 4. bis 6. August werden wieder drei Bühnen auf der Schlosswiese bespielt. Das Line-Up beinhaltet über 50 internationale Stars aus der House, Disco oder Techno-Szene, unter anderem FJAAK, Overmono, DJ Gigola, DJ Heartstring, Marie Montexier und Mall Grab. Und die Veranstaltung will wieder „Österreichs nachhaltigstes Festival“ sein. So soll die komplette Veranstaltung heuer zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie betrieben werden. Der Food Court ist zur Gänze vegetarisch und verwendet werden ausschließlich wiederverwendbare Teller und Becher.

Der Startschuss fällt heuer bereits am Freitag, es gibt also einen zusätzlichen vollen Festivaltag. im angrenzenden Harrachpark wird wieder das Camping-Areal eingerichtet für all jene, die über Nacht bleiben.

Anreise mit dem Zug, Heimfahrt sogar kostenlos

Für die An- und Abreise hat Veranstalter Felix Mayr-Melnhof erneut die ÖBB als Partner an Bord geholt. Sie stellen für das Festival-Wochenende zusätzliche Züge von und nach Bruck zur Verfügung, die nach dem Ende der Hauptacts für die Festival-Besucher sogar kostenlos sind. Bezahlt werden muss somit ausschließlich das Ticket für die Anreise.

Derzeit gibt es noch einige Tickets über den Online-Shop, aber die Nachfrage nach den letzten Karten ist laut Mayr-Melnhof hoch. „Fast alle Samstag- und Camping-Tickets sind bereits vergriffen“, so Mayr-Melnhof. Man gehe davon aus, dass die Karten in den nächsten Tagen ausverkauft sein werden.