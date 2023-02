Paradies Garten Festival legt seine CO2-Bilanz offen

Die Premiere im Vorjahr war im Vorfeld von viel Kritik aus Bruck umgeben gewesen. Besorgte Bürger hatten befürchtet, dass ein Festival dieser Größenordnung dem Harrachpark unermesslichen Schaden zufügen würde. Am Ende wurde die Organisation von allen Seiten gelobt. Was blieb, war die Kritik an der Lärmbelästigung, die das dreitägige Festival vor allem für die Anrainer mit sich brachte.

Angesichts der 6.000 Besucher, die bereits beim ersten Durchgang gezählt wurden, stand schnell fest, dass es heuer eine zweite Auflage geben würde. Diese soll am 4., 5. und 6. August über die Bühne gehen – oder besser gesagt, über die drei Bühnen. Angekündigt ist wieder ein Mix aus international bekannten DJs und Newcomern der Elektro-Szene. Hervorgehoben wird beim Paradies Garten Festival aber auch das Veranstaltungskonzept. Erklärtes Ziel der Organisatoren ist ja, zum nachhaltigsten Festival Österreichs zu werden. Auf dem Weg dorthin veröffentlichte Veranstalter und Co-Gründer Felix Mayr-Melnhof nun die CO2-Bilanz des ersten Brucker Elektro-Festivals.

„Fast zwei Drittel unserer Besucher/innen haben den Zug für die An- und Abreise zum Festival genutzt, was ein großartiges Ergebnis darstellt, da wir wissen, dass die An- und Abreise einen der größten Einflüsse auf den CO2-Ausstoß pro Besucher hat.“

Felix Mayr-Melnhof

Die Gesamtemissionen beliefen sich demnach auf 114,8 Tonnen CO2, was einem Ausstoß von 15,8 kg CO2 pro Besucher entsprach. Zum Vergleich: Die belgische Ausgabe von Paradise City, laut „A Greener Festival 2022) einem der drei grünsten Festivals der Welt, verzeichnete im Vorjahr einen Ausstoß von 10,5 kg CO2 pro Besucher. Mayr-Melnhof räumt ein, dass es noch Verbesserungsmöglichkeiten gebe, zeigt sich aber stolz auf das Ergebnis: „Fast zwei Drittel unserer Besucher/innen haben den Zug für die An- und Abreise zum Festival genutzt, was ein großartiges Ergebnis darstellt, da wir wissen, dass die An- und Abreise einen der größten Einflüsse auf den CO2-Ausstoß pro Besucher hat. Ein besonderer Dank gilt allen Besucher/innen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben“, führt Mayr-Melnhof die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks zu einem Gutteil auf die Kooperation mit den ÖBB zurück. Die Bundesbahnen hatten kostenlose Nachtzüge zum und vom Festival angeboten.

Darüber hinaus seien rund 36 Prozent des Energieverbrauchs mit erneuerbaren Energieformen gedeckt worden. Dort sieht Mayr-Melnhof auch den größten Verbesserungsbedarf. Etwa bei den Fluchtlichtmasten am Campingplatz oder den Lkw, die zur Anlieferung eingesetzt wurden. 2023 will man daher jedenfalls den Einsatz von Solarenergie deutlich erhöhen.

Der CO2-Ausstoß, der 2022 erzeugt wurde, soll übrigens durch die Finanzierung eines Klimaprojekts in Uganda kompensiert werden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.