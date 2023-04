NÖ Versicherung feiert in Bruck 100 Jahr-Jubiläum

Am 15. Jänner 1923 gründeten Funktionäre der NÖ Landwirtschaftskammer die „Erste n.oe. Brandschaden-Versicherungsaktiengesellschaft“. Federführend war der spätere NÖ Landeshauptmann Josef Reiter. Aus dem Spezialinstitut für Feuerversicherungen wurde im Laufe der Zeit ein Universalversicherer, der eigenen Angaben zufolge mit 45 Büros in Niederösterreich flächendeckend vertreten ist. Der „runde Geburtstag“ bot am Freitag Anlass, im Saal der Landwirtschaftskammer in Bruck/Leitha Rückschau zu halten.

Zehn Mitarbeiter im Kundenbüro in Bruck

Das Kundenbüro im Brucker Bezirk wurde Anfang der 70er im Gebäude der Landwirtschaftskammer eingerichtet. „Damals saßen die Mitarbeiter in einem kleinen Büro, wegen des steigenden Platzbedarfes wurde aber rasch expandiert“, berichtet Gebietsdirektor Hans Wannasek. Er kam 1984 aus der Zentrale in die Region. Im Jahr 1999 wurde dann wegen des größeren Bedarfs an Büroflächen ein Zubau notwendig. Inzwischen ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf zehn gewachsen. „Es sind auch mehr hauptberufliche als nebenberufliche, was früher die Norm war“, erzählt Wannasek. Kunden habe man in allen Sparten, Landwirtschaft, Gewerbe und Private. So hat die NÖ Versicherung Bruck zum Beispiel die Martin Luther-Kirche in Hainburg/Donau versichert. Die NÖ Versicherung werde auch als Sponsor vieler Veranstaltungen in der Region aktiv.

Einen niederösterreichweiten Überblick gab Generaldirektor Stefan Jauk: „Die NÖ Versicherung hat derzeit 660 Mitarbeiter, davon 440 im Außendienst.“ Aus einer Brandschadenversicherung sei ein Universalversicherer geworden, der mit 1,4 Millionen Polizzen Marktführer im Bundesland sei.

