ENDE EINER TRADITION Hainburg: „Kindermoden Ast“ schließt

Eva Raithofer, Petra Simon und Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer Foto: privat

D as Traditionsgeschäft in der Innenstadt sperrt endgültig zu. In den nächsten Tagen wird der restliche Warenbestand - von Overalls bis zu Faschingskostümen - im Rahmen eines Flohmarkts verkauft.