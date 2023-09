Hundsheim feiert die Eröffnung der Photovoltaik-Anlage am Bauhof

Die Gemeinde Hundsheim hat im heurigen Jahr ein ganzes Paket an Energiesparmaßnahemn umgesetzt. Mit dem Sonnenfest am Bauhof wollte man das mit der Bevölkerung gemeinsam feiern und die neue Photovoltaik-Anlage am Bauhofdach präsentieren. Nachdem das Thema noch viel Aufklärung und Einsatz braucht, waren auch Aussteller zu Energiesparangeboten vor Ort. So konnte man sich bei Wilfried Fichtinger von der Energie NÖ alle Informationen zum Thema E-Auto holen und auch probefahren. „In Niederösterreich beträgt die durchschnittliche Fahrstecke 45 km bei immerhin 90 Prozent der Fahrten. Dafür bieten sich E-Autos an“, erklärt der Energieberater.

Familie Holzmann sind die ersten Tester und freuen sich auf die erste Fahrt mit einem E-Auto Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Auch die Initiatoren der Veranstaltung Philip Loitsch und Gerhard Math interssieren sich für den Vorführwagen. Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Sehr beliebt war der Stand vom SteWe Bike Shop aus Bruck. Dort bot Christoph Kellner im Rahmen der Veranstaltung einen kostenlosen Fahrrad-Check an. Bei ihm gab es teilweise Warteschlagen.

Eine besonder Überraschung hatte die Gemeinde für alle Hundsheimer. „Am Tag vor dem Sonnenfest wurde im Gemeinderat beschlossen, alle PV-Balkonkraftwerke mit 30 Prozent ( gedeckelt mit 250 Euro) zu fördern. Und das rückwirkend mit 1. Jänner 2023“, gab Math bekannt. Der Aussteller Kurt Leeb von der Firma „Solar Kraft Zwerg“ hat für den Veranstaltungstag nochmals einen Messerabatt von knapp zehn Prozent zugesagt. Wie nutzwertig diese Anlagen sind, zeigte Philip Loitsch auf: „Ich freue mich nicht nur, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Besonders beeindruckend ist, dass diese Veranstaltung von der neuen PV-Anlage hier vor Ort zu 100 Prozent CO2-neutral betrieben wird. Nachhaltiger geht es nicht.“

Der Scharndorfer Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer holt sich Infos zur PV-Aktion. Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Nach soviel Information war auch für Speis und Trank gesorgt. Diese benötigten insbesondere die Bürgermeister der Partnergemeinden Petronell und Scharndorf sowie Mitinitiator Philip Loitsch (KEM Manager vom Energiepark Bruck). Die drei Herren kamen aus ihren Heimatgemeinden themengerecht mit dem guten alten, stromlosen Fahrrad.