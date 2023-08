Die Rückkehr der Turbine: Energie-Gewinnung im Bezirk Bruck 2023

In Prellenkirchen hat sich vor kurzem der Vorstand der neuen Energiegemeinschaft konstituiert - die NÖN berichtete:

STROM SELBST ERZEUGT Prellenkirchen: Vorstand für Energiegemeinschaft konstituiert sich

„In den nächsten zwei, drei Wochen werden wir zunächst die Photovoltaik-Anlagen der gemeindeeigenen Gebäude zusammenschließen“, berichtet Gemeinderat Gerald Dietrich (ÖVP), der Obmann der Energiegemeinschaft. Im späteren Herbst wird dann eine Mitgliederversammlung anberaumt, bis jetzt gebe es über hundert Interessenten.

Neben den Eigentümern von Photovoltaikanlagen könnte auch ein regionaler Betreiber von Windrädern an Bord geholt werden. Das wäre deshalb interessant, weil so innerhalb der Energiegemeinschaft Strom auch in der Nacht produzieren werden könnte. Zu den Preisen könne man noch nichts Konkretes sagen. „Die Tarife werden nach der Gründung festgelegt und gelten laut Vereinsstatut ein Jahr, dann werden die Karten neu gemischt“, erklärt Dietrich. Die Preisgestaltung müsse genau überlegt werden, es gelte jedenfalls der Grundsatz: „Niemand darf draufzahlen“.

Seinen eigenen Strom vollständig selbst zu erzeugen, das wurde für den Velmer Günter Menzel Realität. Im Vorjahr nahm er an derselben Stelle am Kalten Gang, an der einst die Kaplan-Turbine stand, ein neues Kleinwasserkraftwerk in Betrieb. „Wir erzeugen pro Jahr etwa 70.000 Killowattstunden, wovon wir 10.000 selbst verbrauchen und den Rest einspeisen“, erzählt er. Gewinne erziele man derzeit aufgrund der hohen Anschaffungskosten der Turbine von 270.000 Euro allerdings noch keine. In der Pension könne man sich durch den Betrieb aber womöglich ein wenig dazuverdienen.