Energiepark Bruck: „Noch viel Potenzial“

Mit 0,42 Terawatt-Stunden pro Jahr ist der Energiepark klar der größte Erzeuger von erneuerbarer Energie in der Region. Immerhin entspricht das 0,6 Prozent des Strombedarfs in ganz Österreich. „Darauf sind wir sehr stolz, dass uns dieser kontinuierliche Ausbau seit 1995 gelungen ist“, so Energiepark GmbH-Geschäftsführer Michael Hannesschläger.

Der größte Anteil kommt dabei aus Windenergie. Was die Preissituation angeht, so sei Photovoltaik nach wie vor die günstigste Produktionsform, gefolgt von Windenergie. „Am teuersten ist Energie aus fossilen Energieträgern“, sagt Hannesschläger.

Und es gebe auch durchaus noch Potenzial für weitere Windkraftanlagen in der Region. Viel bringen könne vor allem das künftige Repowering bestehender Anlagen. Werden sie nach ihrer Lebensdauer durch leistungsstärkere Windräder ersetzt, könne dies bis zu 50 Prozent mehr Strom bringen.

Bei weitem noch nicht ausgeschöpft seien die Kapazitäten bei der Photovoltaik (PV). „Viele Dächer bieten noch die Möglichkeit, in vielen Gemeinden und Privathaushalten sehen wir gerade viel Engagement in diese Richtung. Auch die vielen Sonnenstunden in der Region unterstützen das hervorragend“, so Hannesschläger.

Dennoch flache sich der Boom derzeit etwas ab. Und das obwohl es kaum mehr Lieferschwierigkeiten oder Wartezeiten gebe. Private Stromspeicher für Überschussstrom aus PV seien jedoch nach wie vor wirtschaftlich unattraktiv. Viel Potenzial sehe man in unserer landwirtschaftlich geprägten Region bei Agri-PV-Anlagen: „Hier zeigt das Beispiel Sonnenfeld Bruck nach der ersten Ernte, dass es gut funktioniert, dass auch große Maschinen in der landwirtschaftlichen Nutzung ohne Beeinträchtigung eingesetzt werden können und auch der Ertrag der nachgeführten PV-Paneele höher ist im Vergleich zu den fixen Modulen“, so Hannesschläger. Aber auch ein Ausbau der Biomasse-Fernwärme und Biogas würde noch Möglichkeiten bieten, um fossile Wärmeträger zu ersetzen. Der Ausbau müsse jedenfalls in allen Bereichen vorangetrieben werden. Denn, bis 2030 soll Österreichs Strombedarf zur Gänze aus erneuerbarer Energie gedeckt werden. Derzeit liefern zwei Drittel der Energie noch immer fossile Energieträger.

Insgesamt sei aber vor allem auch das Einsparen von Energie ein Gebot der Stunde. „Da geht sicher noch viel“, mein Hannesschläger.