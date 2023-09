Augenarzt eröffnet endlich Praxis

Der gebürtige Wiener Arzt mit persischen Wurzeln, Armin Nad, begrüßt seit Ende August PatientInnen in seiner neuen Ordination. Der 47-jährige Mediziner hat in Graz und Wien studiert und seine Facharztausbildung in Deutschland absolviert. Nach dieser Zeit arbeitete er zwei Jahre lang in einer Filialeinzelpraxis in der Nähe von Augsburg und als Vertretungsarzt in diversen Arztpraxen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Nachdem er einen Kassenvertrag für das Burgenland erhalten hatte, traf er die Entscheidung sich selbstständig zu machen und eine eigene Ordination zu eröffnen. Nach einer langwierigen Suche für geeignete Räumlichkeiten, wurde er schließlich in Bruckneudorf fündig und bereichert seit nunmehr zwei Wochen die regionale medizinische Infrastruktur. Der Arzt aus Leidenschaft legt laut eigenen Angaben „größten Wert auf die persönliche Betreuung seiner PatientInnen und nimmt sich ausreichend Zeit für deren Beratung und Untersuchung“ und erläutert weiter:

„Mir liegt vor allem die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden der PatientInnen am Herzen und nicht der Profit- dementsprechend bitte ich um Verständnis und Nachsicht, wenn sich die Wartezeiten etwas verlängern.“ Die vorläufigen Ordinationszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr und aufgrund steigender Nachfrage auch am Freitagvormittag. Zurzeit wird der Arzt noch von seiner junggebliebenen Mutter in der Praxis unterstützt, aber er ist auf der Suche nach einer Vollzeit-Sprechstundenhilfe aus der Region. Sein größter Wunsch ist, neben einer erfolgreichen Praxis versteht sich, „die Erlernung und das Praktizieren sämtlicher augenärztlicher Operationen, von Pars Plana Vitrektomie bis hin zu Sickerkissen Operationen“, da dies nicht Teil des Studiums beziehungsweise der Ausbildung war.