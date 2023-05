Hainburg: Goldmedaille für Lehrling Lukas Zoder

Gold für Lukas Zoder: der 18-Jährige aus Marchegg, der im „Goldenen Anker“ in Hainburg/Donau eine Lehre zum Hotel-und Gastgewerbeassistenten absolviert, errang bei den Junior Skills Austria eine Goldmedaille. Die Lehrlingsmeisterschaften für Tourismusberufe fanden heuer in Klagenfurt an den Start. An drei Bewerbstagen bewiesen 78 Jugendliche aus allen Bundesländern in den Disziplinen „Koch“, „Restaurant Service“ und „Hotel Rezeption“ ihr Können, ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer.

„Es war eine Erfahrung wert, am Bewerb teilzunehmen“, berichtet Lukas. Um die Jury zu überzeugen, musste er das komplette Geschehen an einer Hotelrezeption beherrschen. „Es gab auch einen englischen Teil und die Situationen waren teils extrem dargestellt“. Nachdem aber alle Prüfungsmodule geschafft waren, holte er seine Goldmedaille und belegte mit dem Team NÖ den dritten Platz.

Für den Tourismus hat sich Zoder entschieden, weil er gern direkten Kontakt zu Kunden hat. „Ich bin in die Mittelschule in Marchegg gegangen, einer meiner Lehrer hat mir da schon gesagt, ich soll etwas mit Leuten machen“, sagt Lukas. Für eine Lehre im „Goldenen Anker“ in Hainburg entschied er sich wegen des guten Rufes des Hauses, außerdem stammt seine Familie aus Hainburg. Wirtin Michaela Gansterer-Zaminer ist stolz auf ihren Lehrling: „Ein tüchtiger Mitarbeiter, bald kann ich ihm die Rezeption allein überlassen“. Zunächst steht allerdings die Stellung bevor. Als begeisterter Tuba-Spieler hofft Lukas, zur Militärmusik zu kommen.

Foto: NÖN, Rittler

