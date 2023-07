Infoabend für UkrainerInnen in Sommerein

Bereits kurz nach Ausbruch des Krieges bietet die „Österreichische Jungarbeiter Bewegung“ (ÖJAB) fachliche Kompetenzerhebungen und Beratungen für Ukraine-Flüchtlinge an. Im Projekt „Messinstrument zur Kompetenzanalyse“ (MIKA) werden in wenigen Tagen die beruflichen Qualifikationen der Geflüchteten erhoben und praktisch erprobt, mit dem Ziel, den TeilnehmerInnen den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Aus- und Weiterbildungen zu erleichtern. Individuelle Vor- und Nachbetreuungen sowie das Angebot von professionellen Deutschkursen sind in das kostenlose und vom Bundeskanzleramt finanzierten Paket integriert. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die TeilnehmerÍnnen entweder eine Ausbildung oder Berufserfahrung in diesem Bereich vorweisen können. Vergangenen Donnerstag fand ein Informationsnachmittag zu diesem Betreuungsangebot in Sommerein statt, das von 16 ukrainischen Interessierten besucht wurde.

Zwei dieser BesucherInnen sind Svitlana Zahorska, Ingenieurin in der IT-Branche, und die Managerin für LKW-Logistik Natalia Muliar. Beide berichten in sehr gutem Deutsch von ihren Eindrücken der Veranstaltung. Zahorska: „Es war sehr interessant zu erfahren, welche Möglichkeiten für mit unseren Ausbildungen in Österreich haben.“ Ähnlich äußert sich auch Muliar, die „sehr dankbar für all die Unterstützung und Initiativen Österreichs ist.“ Einer der Mitveranstalter, der Sommereiner Johann Tatzber meint dazu: „Auch ich war sehr überrascht, welche Formen der Integration der Staat von Umschulungen und Nostrifizierungen bietet.“ Interessierte können sich per E-Mail an mika@bpi.ac.at wenden, um mehr Informationen zu erhalten.