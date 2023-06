Kinderfreunde Mannersdorf öffnen ihre Pforten

Mit großer Unterstützung des örtlichen Bauhofs und zahlreichen freiwilligen Helfern wurde nach wochenlangen Umbau- und Renovierungsarbeiten der neue Betreuungsraum im Jugendzentrum Mannersdorf (JUZ) eingeweiht. Dort gab es einen circa 50m² großen Raum, der nicht genutzt wurde und nun den Kindern der rund 50 Mitgliedern der Kinderfreunde als Ort der Begegnung dient. Das beschauliche Mobiliar wurde teilweise gespendet und soll demnächst noch erweitert werden. Die konkreten Öffnungszeiten werden noch evaluiert und dem eigentlichen Bedarf an Betreuung angepasst. „Wir sind in keiner Weise eine Konkurrenz für das JUZ oder umgekehrt, betont Obmann Manfred Fiala, „wir arbeiten wunderbar mit der zuständigen Leiterin Sandra Murr zusammen.“

Am 1. Juli findet ein Treffen aller Mitglieder statt um die Bedürfnisse, Wünsche und Ideen für die weitere Betreuung, die im Übrigen ab dem Kindergartenalter angeboten wird, zu eruieren. Angedacht sind diverse Tagesausflüge, ein Zeltlager in der Wüste und vieles mehr. Fiala dazu: „Wer sich nicht ordentlich um die Kinder bemüht, kann sich als Erwachsener auch nicht auf sie verlassen. Der Gemeinschaftssinn gehört schon in frühester Jugend gefördert. Das Vereinswesen ist für die Gesellschaft ungemein wichtig- das fängt im Kindesalter an und hört bei den PensionistInnen auf.“