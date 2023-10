Kinderfreunde Mannersdorf überzeugen mit Spiel und Spaß

Als Anfang des Jahres der Verein „Kinderfreunde Mannersdorf“ gegründet wurde, konstatierte Vereinsobmann Manfred Fiala: „Lange Zeit haben wir nur am Papier existiert, jetzt haben wir uns neu konstituiert und werden mit Volldampf etwas auf die Beine stellen." Er und sein Team haben Wort gehalten und über das Jahr hinweg zahlreiche Aktivitäten und Initiativen gestartet, vor allem in den Sommermonaten, wenn die Betreuung der Kleinen am meisten von Nöten ist. So fand zum Beispiel ein Ausflug zum Löschteich statt, bei dem die Kinder sich gemeinsam mit dem Angelverein Perlmosser im Fangen von Fischen versuchen konnten. Das „Sommerfest“ lockte Groß und Klein ins Freibad, wo lustige Parcours errichtet worden waren, neben einer Hüpfburg und zahlreichen Schmink- und Spielstationen.

Auch die „Kinderdisco“ im Schloss war ein voller Erfolg und es wurde laut der Vizeobfrau des Vereins, Tamara Hirschbigl, sehr viel „getanzt, gelacht und geschwitzt.“ Eine weitere bemerkenswerte Aktion war der „Kinderflohmarkt“, bei dem die Buben und Mädchen gemeinsam mit ihren Eltern auf insgesamt 15 Ständen Kleidung und Spielsachen verkaufen konnten. Auch für das restliche Jahr sind noch weitere Aktivitäten geplant, wie Hirschbigl erklärt: „Wir planen unter anderem ein 'Kürbis Allerlei', bei dem wir mit den Kindern kochen und basteln werden. Natürlich veranstalten wir in unseren Räumlichkeiten auch eine Halloweenparty und wir werden rund um die Weihnachtszeit backen und basteln und auch eine Silvesterparty organisieren.“

Apropos Vereinsräumlichkeiten, diese sind endlich fertig gestellt, nachdem nun auch die eigene Küche „dankenswerterweise“ vom Bauhofteam eingebaut worden ist, wie Fiala betont und fügt hinzu: „Mein größter Dank gilt natürlich den zahlreichen helfenden Händen unserer Vereinsmitglieder, ohne die das alles gar nicht möglich wäre und auch der niederösterreichischen Landesstelle der Kinderfreunde, unter der Leitung vom Nationalratsabgeordneten und Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross, der uns immer wieder finanziell und materiell unterstützt.“