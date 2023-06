Bezirksbewerb der Feuerwehrjugend in Prellenkirchen

Vollen Einsatz zeigte die Feuerwehrjugend des Bezirks am Samstag: auf dem Sportplatz in Prellenkirchen waren 32 Bewerbsgruppen und 85 Einzelbewerber angetreten, um zu zeigen, was sie während ihrer bisherigen Ausbildung gelernt und geübt hatten.

Während die Zehn-und Elfjährigen einzeln um das Bewerbsabzeichen der Feuerwehrjugend antreten, sind die Jugendlichen bis 15 Jahre in Bewerbsgruppen um das Leistungsabzeichen vertreten. Die Aufgaben sind anspruchsvoll, so muss eine Löschleitung verlegt werden, es gilt, Hindernisse zu überwinden, Geräte zu erkennen und zuzuordnen und komplizierte Knoten zu knüpfen. In der Gruppe kommt noch das gezielte Aufbringen von Wasser aus der Kübelspritze hinzu.

Bei allen Aufgaben müssen die neun Gruppenmitglieder richtig zusammenarbeiten. Wie bei den Großen sind in der Kategorie Bronze die Aufgaben zugeteilt, in Silber werden sie unmittelbar vor dem Antreten gezogen. Für die Gruppe geht es nach der Hindernisbahn noch zum Staffellauf, wo ein Stab weiterzugeben und unterschiedliche Hindernisse zu überwinden und Aufgaben zu lösen sind.

Jugend für den Landesbewerb gut vorbereitet

Der stellvertretende Bezirkskommandant Michael Berger war von den Leistungen des Nachwuchses beeindruckt. „Ihr habt euch monatelang vorbereitet und Einsatz bis zum letzten gezeigt, das verdient Respekt“, so Berger bei der Siegerehrung. Der Bezirksbewerb sei gleichzeitig die Generalprobe für die Landesbewerbe, die vom 6. bis 9. Juli 2022 in Winklarn (Bezirk Amstetten) stattfinden. „Für diese wünschen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg“, so Berger.

„Ein tolles Bild, das ihr abgebt, in einem guten Team kann man vieles schaffen“, meinte Prellenkirchens Bürgermeister Johann Köck (ÖVP). „Bei der Gelegenheit möchte ich mich bedanken, dass ihr mehr getan habt, als nach der Schule vor dem Fernseher zu sitzen“, ergänzte Landtagsabgeordneter Otto Auer (ÖVP). Jede Woche zu trainieren und schon in der Jugend Einsatz zu zeigen, sei keine Selbstverständlichkeit. Den Eltern sei ebenfalls zu danken, ohne deren Unterstützung wären die Leistungen der Feuerwehrjugend nicht möglich.

Die Sieger der Kategorien: In Bronze setzte sich die Gruppe aus Schwadorf durch, in Silber die Gruppe aus Rauchenwarth durch. Der Einzelbewerb ging sowohl in Bronze als auch in Silber an die Feuerwehrjugend Petronell-Carnuntum.

Bei der Siegerverkündung würdigten Bezirks-Jugendsachbeareiterin Judith Proprenter-Geng und Michael Berger eine Feuerwehrjugendlegende: Manfred „Freddy“ Thurner feierte heuer seinen 70. Geburtstag. Thurner habe sich über 40 Jahre lang für die Feuerwehrjugend des Bezirks engagiert und viele von den anwesenden Feuerwehrmitglieder habe er schon in der Feuerwehrjugend begleitet und geformt.