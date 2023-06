Enzersdorf an der Fischa: „Living Diversity“ in der Volksschule

Im Vorjahr haben Direktorin Silvia Puchinger und ihr Lehrerinnen-Team das Angebot des Vereins „Bravo English“ erstmals probiert – und waren begeistert. Das Team um die aus Irland stammende Laura Harbourne besteht ausschließlich aus Native Speaker und will Kindern auf kreative, spielerische, sportliche Art näher bringen. Der Verein will in den Kindern Selbstvertrauen, Mut, sich der Sprache zu bedienen, und Neugierde wecken.

Neben Harbourne waren die Iren Padraig Carrihy, Tara Ronan O’Hagan, Emma Fox, Jamie Finnerty und John Cullinane, Ava Zack aus Amerika, Esther Spies aus Thailand, Vicky Ting-Fen aus Taiwan, Feri Ibriyamova aus Amerika und William Stafford aus England heuer eine ganze Woche lang zu Gast in den Klassen der Enzersdorfer Volksschule. Die Freude am Austausch, Spielen und Sporteln in englischer Sprache gipfelte am Freitag in einer großen Show am Dorfplatz, wo die Kinder unter anderem den Song „Wavin‘ Flag“ des kanadisch-somalischenMusikersK’naan zum Besten gaben.