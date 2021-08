Am Brucker Hauptplatz konnte man sich erstmals spontan und ohne Voranmeldung eine Impfung gegen das Coronavirus von Biontech-Pfizer oder Johnson & Johnson holen. Und es zeigte sich: Das kommt an. Am Ende des Impftages waren es rund 200 Personen, die sich ihre Immunisierung geholt haben.

Schon eine halbe Stunde, bevor die Aktion offiziell startete, bildete sich vor dem Bus eine lange Schlange an wartenden Impfwilligen. „Es ist unkompliziert und praktisch“, sah etwa Uwe Fritz eindeutige Vorteile in einer derartigen Impfaktion etwa im Vergleich mit dem Impfzentrum, in dem man sich anmelden musste.

Impfbus kommt nach Himberg und Schwechat

In den kommenden Tagen wird der Impfbus noch zwei weitere Gemeinden anfahren. Bereits am Donnerstag, 19. August wird er in Himberg Station machen. Impfen lassen kann man sich dann mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer zwischen 15 und 18 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz (Friedrich Lux Straße 16).

Knapp eine Woche später - konkret am Mittwoch, 25. August - wird die vom Land organisierte fahrende Impfaktion in Schwechat Halt machen. Geimpft wird von 10 bis 13 Uhr direkt vor dem Rathaus. Zum Einsatz kommen dabei die Vakzine von Biontech-Pfizer bzw. Moderna.

Eine Anmeldung ist bei keinem der Termine notwendig. Mitzubringen sind lediglich die E-Card, ein Lichtbildausweis, der Aufklärungsbogen, sowie – wenn vorhanden – ein Impfpass.