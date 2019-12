Just der Umstand, dass sich in letzter Minute doch noch ein Team gefunden hat, das für die SPÖ in Wolfsthal bei der Gemeinderatswahl kandidiert, sorgt nun für heftige Unstimmigkeiten innerhalb der Partei.

Schriftführer Bernd Degenhard gab bekannt, dass der Vorstand geschlossen zurückgetreten ist. „Entgegen unseres Beschlusses wurde eine Kandidatenliste vorgelegt. Wir wollten aber die nächsten fünf Jahre in Ruhe Aufbauarbeit leisten und uns konsolidieren, um dann wieder als starke Kraft in der Gemeinde mitzuarbeiten“, begründete Degenhard diesen Schritt.

Zur Vorgeschichte: Im Oktober gab der Wolfsthaler SP-Vorsitzende Walter Hartl bekannt, dass er für die kommenden Gemeinderatswahlen nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Die Versuche, einen Nachfolger zu finden, gestalteten sich schwierig und der Vorstand der Ortspartei fasste den einstimmigen Beschluss, bei den Gemeinderatswahlen nicht zu kandidieren. Parallel dazu wurde von der Bezirkspartei-Organisation jedoch weiter daran gearbeitet, eine Liste zusammenzubringen.

Susanne Müller Partei muss an sich arbeiten

Kurz vor Nennungsschluss wurde doch ein SP-Wahlvorschlag bei der Ortswahlbehörde eingebracht, die von Wolfgang Hartl, dem Bruder von Walter Hartl, angeführt wird (die NÖN berichtete).

SP-Bezirksvorsitzender Rainer Windholz bestätigt der NÖN gegenüber den Rücktritt des Vorstandes. „Ich habe die Partei dabei unterstützt, Kandidaten zu finden und Leute zu motivieren, bei den Wahlen zu kandidieren. Mir ist wichtig, dass auch in Wolfsthal die SP zukünftig im Gemeinderat vertreten ist“, betont Windholz.

Der bisherige Vorsitzende Walter Hartl erklärt, wie es nun weitergehen soll: „Es ist derzeit eine schwierige Situation. In der zweiten Jännerwoche wird eine Hauptversammlung mit Vorstands-Neuwahlen einberufen. Ich werde aber auf jeden Fall die SP-Liste in allen Bereichen voll unterstützen.“