Ende Juli verließen die letzten Asylwerber das ehemalige Ulrichsheim – nun sollten wieder sechzig Flüchtlinge in das Gebäude an der Landstraße einziehen. Dies wurde am Montag vom Büro des zuständigen Landesrates Gottfried Waldhäusl (FP) bestätigt.

„Ich habe bis zuletzt beim Landesrat interveniert, um die Unterbringung in dem desolaten Haus abzuwenden“FP-Stadtrat Helmut Harringer

Am Dienstag wurde allerdings überraschend bekanntgegeben, dass doch keine weiteren Flüchtlinge in Hainburg untergebracht werden. Ein besonderer Grund für die Revision der Entscheidung wurde vom Alexander Murlasits, dem Sprecher von Landesrat Waldhäusl, nicht genannt. Murlasits verweist aber auf Gespräche Waldhäusls mit Hainburgs FP-Stadtrat Helmut Harringer. „Ich habe bis zuletzt beim Landesrat interveniert, um die Unterbringung in dem desolaten Haus abzuwenden“, berichtet Harringer. Die Flüchtlinge sollen auf andere Quartiere in NÖ aufgeteilt werden, Details könnten noch nicht genannt werden.

Bürgermeister Schmid: "Gegen Neubelegung ausgesprochen"

„Ich bin froh, dass das Heim nicht mehr reaktiviert wird“, erklärt auch Bürgermeister Helmut Schmid (VP). Schmid hatte ohnedies erhebliche Bedenken: „Wir haben uns gegen die Neubelegung des Gebäudes ausgesprochen. Es ist in desolatem Zustand, Fenster sind eingeschlagen, die Räume sind abgewohnt und nicht bezugsfertig.“

Hinzu kämen technische Mängel wie ein kaputter Aufzug und kaum benutzbare Sanitärräume. „Im Winter gab es wochenlang nur sporadisch warmes Wasser, die Heizung funktionierte nicht immer“, so Schmid. Die Verantwortung dafür trage die Betreiberfirma SLC, die jedoch bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war.

Weiters wies Schmid auf die schlechten Erfahrungen hin, die die Stadt mit dem Asylquartier gemacht hätte. Statt der angekündigten Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen seien ab 2015 vor allem Jugendliche einquartiert worden. Diese hätten ständig Probleme verursacht. So hatte ein 20-Jähriger eine Gemeindebedienstete bedroht, im Jänner 2017 musste sogar die Polizeieinsatztruppe „Cobra“ zu einer Hausdurchsuchung ausrücken. „Die Polizei kann das Heim nicht Tag und Nacht überwachen, von den zugesagten Security-Mitarbeitern habe ich dort nie einen gesehen“, war Schmid verärgert.

Der Bürgermeister stand mit seinen Einwänden nicht allein. „Wir sind an und für sich dafür, Flüchtlinge aufzunehmen und zu helfen. Das Gebäude ist aber in einem desolaten Zustand und hätte jedenfalls vor Einzug der neuen Bewohner saniert werden müssen“, erklärte SP-Stadtrat Thomas Graf.

Schödinger: Kritik an FPÖ

Die Entscheidung, wieder Asylwerber nach Hainburg zu schicken, war von VP-Landtagsabgeordnetem Gerhard Schödinger scharf kritisiert worden. Schödinger machte vor allem die FPÖ für diese Situation verantwortlich:

„Seinerzeit haben FP-Landesrat Waldhäusl, aber auch die Freiheitlichen im Bezirk lautstarke Proteste gegen die Zuteilung von Asylwerbern inszeniert. Jetzt machte es Waldhäusl genauso wie seine Vorgänger und die Partei ist auf Tauchstation.“ Schödinger habe sich seinerseits an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewandt, um die Entscheidung der Flüchtlingszuteilung nochmals zu überdenken.

„Die Entscheidungen fallen in der Landesregierung, da sitzen alle an einem Tisch“, konterte der Bezirksobmann der Freiheitlichen, Nationalratsabgeordneter Werner Herbert. Schödingers Aussage zeige ja, es geschehe nichts im Land ohne die Zustimmung der VP. „Unabhängig davon bin ich aber froh, dass unsere Interventionen gefruchtet haben und eine gute Lösung für die Problematik gefunden worden ist“, so Herbert.

Detail am Rande: Harringer hatte mit der Polizei und Vertretern des Betreibers SLC am Montag das ehemalige Ulrichsheim besichtigt. Bei dieser Begehung wurden in den Räumen zwei Männer aufgestöbert. Einer der beiden, ein Algerier mit negativem Asylbescheid, konnte festgenommen werden, der andere ist flüchtig."