„Tour de Vin“ in Carnuntum

Die 19 „österreichischen Traditionsweingüter“ (ÖTW) der Region Carnuntum nahmen am Samstag und Sonntag an der „Tour de Vin“ teil. Die Besucher konnten an mehreren Stationen die Weine des aktuellen Jahrgangs und gereiftere Weine verkosten, mit den Winzern plaudern und natürlich die Gelegenheit ergreifen, den eigenen Keller wieder aufzufüllen.

In Höflein hatten sich die Winzer Viktoria Gottschuly-Grasl und Michael Auer bei Winzer-Präsident Robert Payr in dessen Hof zusammengetan und empfingen die Besucher mit Kostproben ihrer Weine. Dazu gab's Schmankerln von der Weidegans von Wolfgang Scheiblauer.

Kostproben von den Weinen von Michael Auer, Viktoria Gottschuly-Grassl und Robert Payr gab's in Höflein am Weingut Payr. Foto: Müller

Claudia Baumschlager, Ralph Hofmann und Wolfgang Scheiblauer in Höflein. Foto: Müller

In Göttlesbrunn gab es gleich mehrere Stationen. Hier waren im Weingut von Gerhard Markowitsch auch Philipp Grassl, Franz und Karoline Taferner und das Weingut Böheim vertreten. Im Weingut von Walter Glatzer boten auch Martin Netzl, Lukas Markowitsch und Gerhard Pimpel ihre Weine an. Und im Weingut von Franz und Christine Netzl waren auch die Weingüter Artner, Oppelmayer und Pitner vertreten.

Auf dem Weingut von Dorli Muhr in Prellenkirchen hatten die Gastgeberin und die weiteren Spitzerberg-Winzer Christian Dietrich, Günther Glock, Klemens und Horst Pelzmann und Johannes Trapl Proben ihrer besten Weine vorbereitet. Fruchtsäfte von Claus Pelzmann aus Berg und Eierspeisbrote von Andreas Speckl aus Rohrau rundeten das Angebot ab.

