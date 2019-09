Zum Unfallhergang auf der B10 in Enzersdorf an der Fischa teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit, dass der Biker in seinem Heimatbezirk Bezirk Bruck an der Leitha nach dem Überholen eines Traktors aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war.

"Christophorus 3" transportierte den 56-Jährigen in das Wiener Unfallkrankenhaus Meidling.