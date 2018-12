Der verletzte Vogel wurde auf einem Feld bei Enzersdorf an der Fischa entdeckt und in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Dienstag mit. Das Tier erlitt einen Trümmerbruch von Elle und Speiche, ob es wieder voll flugfähig wird, ist unklar.

Der Flügel wurde mit zwei Knochenpins stabilisiert, heißt es in einer Aussendung. Die Pins und der angelegte Verband werden voraussichtlich in etwa zwei Wochen entfernt. "Dann muss der Bussard erst wieder Flugmuskulatur aufbauen, bevor sein Flugvermögen beurteilt werden kann", wird Tierarzt Hans Frey in der Aussendung zitiert.

Ausgelöst worden sei der Trümmerbruch durch ein bleihaltiges Geschoß. Die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee erstattete laut eigenen Angaben Anzeige beim Bundeskriminalamt.