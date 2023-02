Bürgermeister Markus Plöchl: „Noch mehr Zuzug bringt uns um“

Erst vor gut einem Jahr hat der Gemeinderat einen neuen Bebauungsplan und einen neuen Raumordnungsplan verabschiedet. In diesen Plänen zeigen sich nun Lücken, die geschlossen werden müssten, denn: Das Kanalsystem der Gemeinde und die Infrastruktur von Schulen und Kindergärten sind aktuell am Limit.

Eine Tatsache lässt die Alarmglocken von Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) und Vize Werner Herbert (FPÖ) besonders laut schrillen: Einige Landwirte spielen offenbar mit dem Gedanken, den landwirtschaftlichen Betrieb aufzugeben und ihre 3.000 bis 7.000m² großen Flächen (Bauland-Agrar) an Bauträger zu verkaufen. Das wiederum führt aktuell zu vielen Anfragen von Bauträgern zu den Bauvorschriften ans örtliche Bauamt.

„Noch mehr großvolumige Bauten und unkontrollierter Zuzug bringt uns als Gemeinde um“, bringt es Plöchl auf den Punkt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen – Energiekrise, Teuerungen und Klimawandel – sei „ein Umdenken der Planungs- und Projektkultur“ erforderlich. In einer außerplanmäßigen Gemeinderatssitzung haben ÖVP, SPÖ, FPÖ und die Liste GEMa daher nun einstimmig einen Baustopp verhängt. Ist nämlich erst einmal ein neuer Wohnbau eingereicht – und dafür reicht eine E-Mail ans Bauamt – wären nachträgliche Vorgaben seitens der Gemeinde nicht mehr möglich.

Infrastruktur, Ortsbild und Parksituation bedenken

Ein Baustopp verschafft der Gemeinde Zeit, in Ruhe die Lücken in den Vorgaben zu schließen. Neben den Vorgaben für Bauland Agrar seien auch Ortsbild, Infrastruktur, Klimawandel, die Parksituation und der zunehmende Verkehr nicht in dem Ausmaß bedacht, wie es nötig wäre. „Das hat sich leider erst in der Praxis gezeigt. Und man wird ja dazulernen dürfen“, so Plöchl.

Es gibt nämlich massive Kritik seitens der Liste GEMa: „Wir haben schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass es sinnvoll wäre, eine Widmung für zwei Wohneinheiten pro Grundstück einzuführen. Wir haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass man der Bodenversiegelung entgegenwirken muss, indem man auf mehr Freiflächen achtet. Es wäre sinnvoll, uns mal zuzuhören“, so Listen-Chef Milos Matijevic.

Die Bausperren-Verordnung ist bereits ausgehängt. Foto: Schäfer-Zimmermann

„Wenn Milos seine Punkte nicht immer so emotional aufladen und als oppositionelle Darbietung präsentieren würde, könnte man darüber reden. Auch Experten können einmal daneben liegen. Wir haben nun Zeit, Lücken, die das Umgehen von Bauvorschriften ermöglichen, zu schließen. Diese Zeit werden wir uns nehmen und alle Punkte einarbeiten“, glättet Michael Grill, SPÖ, nach der Debatte die Wogen.

Als Zeichen, dass man die Kritik der Liste GEMa nicht wegwischt, stimmten ÖVP, FPÖ und SPÖ nicht gegen die Anträge der Liste, die Bausperre auch auf das Bauland Betriebsgebiet zu übernehmen, sondern enthielten sich der Stimme.

Für Matijevic ist das allerdings ein „Nein“ zum Baustopp für das Bauland Betriebsgebiet.

Für Bürgermeister Plöchl nicht: „Wir sehen uns sehr wohl an, ob wir für Betriebe z.B. Photovoltaik am Dach als Vorgabe reinnehmen. Oder Projekte wie die Garagen künftig noch wollen.“ Aktuell gebe es keinerlei Anfragen zu Betriebsansiedelungen. „Wichtig war jetzt der Baustopp für Bauland Agrargebiete und Bauland Wohngebiete, um großvolumige Bauten vorerst zu verhindern. Wir ziehen damit die Reißleine aufgrund von Fehlern in der Vergangenheit“, so Plöchl.

