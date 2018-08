Gute Stimmung am Kellergassenfest .

Besser getimt hätte das Kellergassenfest der Enzersdorfer Winzer am Samstag nicht sein können. Just als die Tropenhitze eine (kurze) Pause einlegte, konnten Weinliebhaber in der Huberzeile durch fünf Keller flanieren und die edlen Tropfen kosten.