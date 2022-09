Fischataler werden bald 60 Jahre alt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Verein wurde 1963 als damalige „Ortsblasmusikkapelle Enzersdorf an der Fischa“ gegründet. Obmann war damals Karl Duda, Kapellmeister Rudolf Tschany. 2023 steht somit das 60-jährige Vereinsjubiläum an, wofür schon mehrere Highlights in Planung sind.

Das erste Konzert gab der damals frisch gegründete Verein am 11. Oktober 1964. Von 11. bis 13. Mai 1979 fand in Enzersdorf das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung statt. Dabei fand der Verein Gefallen an der Organisation von Festen und kann heute auf viele erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. 1980 wurde die „Ortsblasmusikkapelle Enzersdorf an der Fischa“ auf „Fischataler Musikverein Enzersdorf – Fischamend“ umbenannt. 1983 wurde der Name endgültig auf „Fischataler Musikverein“ festgelegt. Ein Jahr später erhielten die Musiker rote Uniformen.

1989 wurde mit dem Bau eines eigenen Musikerheims am Heideweg 7 an der Ortseinfahrt von Enzersdorf begonnen. Dank Unterstützung von der Gemeinde und den MusikerInnen selbst, konnte 1991 das Musikerheim provisorisch bezogen werden. 1998 erfolgte eine dann die feierliche Eröffnung. Seitdem werden die Proberäume aufgeteilt auf rund 300m² nicht nur vom Fischataler Musikverein, sondern auch vom Fischataler Chor genutzt.

2013 wurden beim Jubiläumsfest zum 50-jährigen bestehen die neuen Uniformen präsentiert: Graue Hose, dunkelblaue Jacke inkl. Fangschnur – angelehnt an die k.u.k.-Zeit.

Heute liegt dem Fischataler Musikverein vor allem die Jugend sehr am Herzen. Deswegen gibt es immer wieder Aktionen wie Tage der offenen Tür, Kinder-Rätselrallye und Jugendorchester, um Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern. Jugendprobe ist immer freitags um 18 Uhr. „Wer schnuppern kommen mag, schaut einfach vorbei“, lädt Obfrau Ulli Beck alle ein.

Der Fischataler Musikverein organisiert mit viel Freude das ganze Jahr über Veranstaltungen, so etwa den Faschingsumzug, Konzerte, Leopoldifrühschoppen, oder den beliebten Punschstand. Highlight ist aber das dreitägige Zeltfest am Ende des Sommers, das heuer von 9. bis 11. September stattfindet.

„Für uns spielt neben dem Musizieren die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in unserem Verein eine wichtige Rolle. Auch wenn es um die Organisation von Festen geht, sind wir bereits ein eingespieltes Team, wo jeder Handgriff sitzt“, freut sich Beck schon auf drei lustige gemeinsame Tage beim Zeltfest im September.

