Lautstarken Beifall gab es am Dienstag bei der Christmette in Enzersdorf, als Pater Saviour Menachery verkündete, vermutlich doch in der Pfarre in Enzersdorf und Kleinneusiedl bleiben zu dürfen.

Wie die NÖN berichtete, wurde dem Pfarrer kurz vor Weihnachten mitgeteilt, dass sein ursprünglich bis Juli laufender Vertrag am 6. Jänner vorzeitig gekündigt werde. Michael Prüller, Pressesprecher der Erzdiözese Wien hatte gegenüber der NÖN erklärt, Menachery habe die volle administrative und finanzielle Macht in der Pfarre gefordert. Das sei unmöglich, da diese dem Pfarrverband Fischatal Nord angehöre und Dechant Richard Kager unterliege. Menachery habe die Kooperation verweigert und müsse daher die Pfarre verlassen.

Diese Entscheidung rief in Enzersdorf teils heftige Reaktionen hervor. Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) rief in sozialen Netzwerken dazu auf, bei der Diözese Protest gegen die plötzliche Abberufung einzureichen. Zahlreiche Beschwerden wurden abgeschickt.

Dialog brachte Lösung

In einem klärenden Gespräch am Freitag wurde in Anwesenheit von Dechant Kager, Bischofsvikar Petrus Hübner und Vertretern des Pfarrgemeinderats dann doch eine Lösung gefunden.

Diözesan-Pressesprecher Prüller erklärte danach auf NÖN-Anfrage, dass es „nun doch noch gelungen ist, ein Einvernehmen mit P. Saviour herzustellen, das es erlaubt, ihn als Kaplan im Seelsorgeteam des Pfarrverbandes Fischatal Nord weiterzubeschäftigen.“ Menachery habe nach ausgesprochener Abberufung Einsicht gezeigt, sowie eine Entschuldigung und ein Mitarbeiten in den Strukturen des Pfarrverbandes versprochen.

„Nach intensiven Gesprächen mit dem Pfarrer, Vertretern des Pfarrgemeinderates und Vertreterinnen des Pfarrlebens hat daher Bischofsvikar P. Petrus Hübner in Anbetracht der durchaus auch vorhandenen Verdienste P. Saviours um die Belebung der Gemeinde in Enzersdorf/Kleinneusiedl die Abberufung aufgehoben und P. Saviour eine Probezeit bis Ende August 2020 gewährt“, so Prüller.

Weihnachtsfrieden gesichert

Erfreut über die Entscheidung zeigt sich nicht nur Menachery selbst. Er hatte ja schon am Heiligen Abend zur Kirchengemeinde gesagt „nach dem Unwetter kommt der Regenbogen.“ Damit habe er gemeint, dass sich eine Lösung um seine Abberufung anbahne. „Für mich war es am wichtigsten, dass die Leute in Frieden Weihnachten feiern“, ergänzte Menachery.

Auch Pfarrgemeinderat Christian Lutz betonte: „Der Pfarrgemeinderat hat sich von Beginn an für den Verbleib von Pater Savi eingesetzt. Wir sind froh, dass er in der Gemeinde bleiben kann.“

Von einem „Weihnachtswunder“ schrieb Ortschef Plöchl. Bis August werde „in gegenseitigem Einverständnis“ zwischen Menachery, dem Pfarrverband Fischatal-Nord und dem Viktariat Süd über eine Vertragsverlängerung entschieden werden.