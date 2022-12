Hacker-Angriff: Wieder Wechsel bei „Essen auf Rädern“

Der Angriff erfolgte laut Firmeninfo am Nachmittag des 25. Juni. Eine Hacker-Gruppe hatte sich den Essensgroßlieferanten „Apetito AG“ mit Sitz im westfälischen Rheine für einen Cyber-Angriff ausgesucht. Das hatte auch Auswirkungen auf die österreichischen Firmensitze. Die Gemeinde Enzersdorf hatte Apetito kurz davor das „Essen auf Rädern“ übertragen (die NÖN berichtete). Mit Kühlschränken und zwei MitarbeiterInnen wollte man die Versorgung der Senioren schmackhaft, abwechslungsreich und zuverlässig gestalten.

„Das funktionierte leider nur kurz“, berichtet der zuständige Geschäftsführende Gemeinderat Helmut Tomek (SPÖ). Seit dem Hackerangriff funktioniere nichts mehr. Permanent kämen Lieferungen ohne Bestellung. Zusätzliche Kühlschränke mussten angekauft werden. Es herrschte Chaos, sodass auch die MitarbeiterInnen in Enzersdorf bald Alarm schlugen – so könne das nicht weitergehen.

Zum Glück habe man in Margarethen einen neuen verlässlichen Gastrobetrieb. „Zum Platzhirsch“ hat sich etabliert und ist mittlerweile in der Gemeinde beliebter Treffpunkt für Mittagessen, Feiern und Veranstaltungen. Einige Senioren selbst haben sich schon mit Chefin Martina Wendeburg arrangiert, damit sie ihr Essen geliefert bekommen.

Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) hat Wendeburg schließlich gefragt, ob sie „Essen auf Rädern“ nicht gänzlich übernehmen möchte. „Wenn der Bürgermeister fragt, kann man schlecht Nein sagen“, scherzt die Platzhirsch-Chefin. Nachdem aktuell aber nur 15 SeniorInnen das Service in Anspruch nehmen, traut sie sich das zu: „Ich hab ein tolles Team, wir haben ein Auto dafür geleast und es freut uns natürlich, wenn unser Angebot so gut ankommt“, so Wendeburg.

Sie achte aber schon sehr darauf, dass sie sich mit ihrem Team nicht übernimmt. „Dann muss man zum einen oder anderen Event ,Nein“ sagen – aber die Senioren lassen wir nicht ohne frisches Essen.“

Am 2. Jänner startet also „Essen auf Rädern“ wieder neu. Sehr zur Freude von Helmut Tomek, der sich nun sicher ist, eine langfristig gute Lösung anbieten zu können.

Für die Gemeinde bedeutet das nämlich auch weniger Aufwand für die Bauhofmitarbeiter, weniger Energiekosten und keine Organisation. Das übernimmt alles Martina Wendeburg. Die PensionistInnen müssen allerdings 8 statt bisher 7 Euro pro Essen bezahlen: „Wir sind zwar um einen Euro teurer, dafür gibt es immer drei Gänge und es ist alles frisch gekocht. Und: Wir wissen, dass Pensionisten auf gute Hausmannskost wert legen. Darauf werden wir achten – und auch auf die einzelnen Bedürfnisse oder Besonderheiten, wie zum Beispiel Diabetes“, verspricht Wendeburg.

