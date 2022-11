SPÖ: Gerüchte um Abschied von Michael Grill

Der gebürtige Wiener Michael Grill ist seit 2014 Vorsitzender der SPÖ Enzersdorf. Seit 2015 ist er auch im Gemeinderat.

Zuletzt war Helmut Tomek öfter bei Veranstaltungen und öffentlichen Auftritten für die SPÖ in Enzersdorf aufgetreten. Als dann auch noch das ehemalige Haus von SPÖ-Vorsitzenden Michael Grill zum Verkauf stand, heizte das die Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Grill an. Tomek selbst wurde auch schon angesprochen, ob er der neue Bürgermeister werden will.

Die NÖN bat SPÖ-Vorsitzenden Michael Grill daher zum Gespräch und fragte nach: Seine private Trennung vor zwei Jahren führe nun dazu, dass das gemeinsame Haus zum Verkauf steht. Michael Grill habe sich räumlich nach Neusiedl am See verabschiedet. Allerdings schon vor zwei Jahren. Sitzungen, Ausschüsse, Fraktionstreffen, Termine für die Gemeinde habe er aber immer wahrgenommen. Das bestätigen nicht nur FraktionskollegInnen.

Fehlender Hauptwohnsitz bleibt Fragezeichen

„Als damals meine Scheidung samt Wechsel des Wohnorts anstand, habe ich meine Position zur Wahl gestellt. Ich hätte es verstanden, wenn die Fraktion jemanden, der stets im Ort ist, lieber an der Spitze gesehen hätte. Dem war aber nicht so. Und ich erfülle die Aufgabe sehr gerne. Unser ehemaliges Haus wird jetzt erst verkauft. Ja. Das hat aber mit meinem politischen Engagement für die Partei und die Gemeinde nichts zu tun“, so Grill.

Er vermutet, dass seine Sichtbarkeit aufgrund der Veranstaltungen, die Corona-bedingt rar ausfielen, gelitten habe. Das und der Hausverkauf genügten offenbar, um die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen. Tomek selbst ist seit zwei Jahren in Pension und habe mehr Zeit. Sei daher greif- und sichtbarer.

Offen bleibt dennoch Grills Hauptwohnsitz sobald das Haus verkauft ist. Ohne Hauptwohnsitz in Enzersdorf oder Margarethen dürfte Grill nämlich bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht antreten. Wo also wird er seinen Hauptwohnsitz anmelden? „Ich habe einen Plan, der fußt auf rein privaten Entscheidungen und wird in unseren SP-internen Gremien zuerst besprochen“, so der SPÖ-Vorsitzende.

An Rücktritt oder Aufhören denkt er nicht. Zu gegebener Zeit werde die Bevölkerung erfahren, ob und wenn ja, was sich bei der SPÖ Enzersdorf-Margarethen ändert. „Die Menschen, die uns und auf unsere Arbeit vertrauen, können sich darauf verlassen, dass wir alle für Enzersdorf und Margarethen intensiv arbeiten. Die SPÖ Enzersdorf besteht ja nicht nur aus mir“, versichert Grill.

