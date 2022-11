Volksschule ist UNESCO-Schule

17 Nachhaltigkeitsziele oder auch „golden goals“ zu den Schwerpunkten „Weltbürgertum, Frieden und Gewaltlosigkeit, Nachhaltigkeit, Interkulturelles Lernen, gegenseitige Wertschätzung und kulturelle Vielfalt“ werden von den Schulen vertreten.

Die komplexen Inhalte werden in Form von Projekten vermittelt und für die Kinder greifbar gemacht. Die Kinder lernen dabei kritisches Denken und selbstständiges Handeln sowie Teamwork, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt.

Vor vier Jahren schon hat sich Direktorin Silvia Puchinger mit der Volksschule Enzersdorf beworben. „Die Prinzipien passen gut in unser Schulprofil. Deswegen haben wir den Bewerbungsprozess auf uns genommen und sehr viel Engagement im Alltag und in Projekte gesteckt“, so die Direktorin.

UNESCO-Schule zu sein sei Anerkennung und Auftrag zugleich. „Es bedeutet weiterhin viel Engagement von allen“, so Puchinger. Gemeinde, Vereine und ortsansässige Firmen seien als Partner an Bord. Das diesjährige Jahresthema „Vielfalt“ wird mit den Klassen bearbeitet. Sichtbar wird dies beim Fest der Vielfalt im April 2023.

