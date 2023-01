Wunschliste der Gemeinde ist lang, aber das Geld fehlt

Werbung

Seit 2012 ist Enzersdorf-Margarethen Teil der NÖ Bürgerbeteiligungsaktion „Gemeinde 21“. Ein Kernteam – bestehend aus politischen Vertretern, BewohnerInnen und Mitgliedern von Vereinen begleitet von Alexander Kuhness von der NÖ Dorf- und Stadterneuerung – sammelt und filtert seither Wünsche, Bedürfnisse, Kritik und Anregungen der Bevölkerung mit dem Ziel, eine nachhaltige Gemeinde-Entwicklung voranzutreiben. Gemeinsam hat man auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage im Vorjahr (die NÖN berichtete) ein neues Leitbild für Enzersdorf-Margarethen beschlossen, das vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet wurde.

Das Motto bleibt dabei „Miteinander für morgen“: „Eine lebendige Gemeinde braucht aktive BürgerInnen, die mitdenken, mitentwickeln, mitgestalten und schlussendlich bei der Umsetzung auch mitmachen“, betont G21-Sprecher Willi Maderner, dass die wachsenden Herausforderungen nur gemeinsam zu bewältigen sein werden. „Aus dieser Perspektive heraus ist das schon vor zehn Jahren entwickelte Motto von G21 heute gültiger denn je“, so Maderner.

Woran schwerpunktmäßig gearbeitet werden soll, ist anhand der Umfrageergebnisse klar: Die Bevölkerung wünscht sich mehr Veranstaltungen zur Freizeitgestaltung und Dorfplatzbelebung, die auch einher gehen mit mehr „miteinander reden“.

Der Wunsch nach neuen Dialogplattformen ist groß. Ebenso groß ist der Wunsch nach betreutem Wohnen, einer Nachbarschaftshilfe, niederschwelligen Pflegeangeboten im Alter, etc. Gewünscht werden außerdem schön gestaltete Frei- und Grünflächen. Dem hat die Gemeinde mit der Eröffnung neuer Naherholungsgebiete im Jahr 2022 auch schon Rechnung getragen. Um gemeinsam an Ideen zu arbeiten, steht auch ein G21-„Büro“ – also ein Treffpunkt für Menschen, die für die Gemeinde Ideen und Projekte entwickeln wollen – auf der Wunschliste.

Der Gemeinderatsbeschluss ist nun Grundlage für die Finanzierung und Umsetzung konkreter Projekte – die es mangels Budget heuer aber nicht geben kann. Das Kernteam konzentriert sich 2023 auf Veranstaltungen und Aktionen, die dem „Miteinander für morgen“ entsprechen. Zeitgleich will man konkrete Projekte so aufbereiten, das sie umgesetzt werden können, sobald die finanziellen Ressourcen gegeben sind.

