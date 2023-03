Hainburger Wein für die NÖ Feuerwehr

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Der Wein für die offizielle Geschenkebox der NÖ Feuerwehr im Industrieviertel stammt heuer aus der Mittelalterstadt vom Weingut Riedmüller. „Zu besonderen Gelegenheiten überreichen wir Geschenkeboxen, darin ist auch Wein enthalten, den wir für jedes Viertel in NÖ jährlich auswählen“, berichtet Bezirkskommandant Christian Edlinger. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Vorbeugenden Brandschutz beim NÖ Landesfeuerwehrrat. Zu den Auswahlkriterien zählte, dass es sich um einen Rotwein handeln müsse und er aus der Region Carnuntum stamme. „Die Qualität passt, ich habe ihn natürlich auch selbst verkostet“, so Edlinger.

2019 wurde Hauptstadtwein für St. Pölten kreiert

Den „Hainburg Rot“ liefert Winzerin Michaela Riedmüller. „Eine tolle Sache für mich, die Region zu vertreten“, sagt Riedmüller. Sie hat nach einem Studium an der BOKU in Wien und einem internationalen Masterstudium in Weinmarketing den Betrieb ihrer Eltern im Jahr 2015 übernommen. Bewirtschaftet werden sieben Hektar Rieden auf dem Braunsberg und dem Spitzerberg. Gemeinsam mit drei anderen Winzerinnen, Victoria Kugler, Viktoria Preiß und Sabrina Veigel, kreierte Riedmüller den NÖ Hauptstadtwein 2019, eine Cuvée aus vier Weinbaugebieten. Den „Hainburg Rot“ können auch Gäste in der Buschenschank in Hainburg genießen, wenn von Donnerstag30. März bis Sonntag, 2. April, wieder ausg´steckt ist.

