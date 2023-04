Zweiter Platz für Brucker HAK-Schülerin bei Russisch-Bundeswettbewerb

Es ist noch nicht lange her, da hat man schon einmal von Veronika Ptakova und ihren Russisch-Kenntnissen gehört. Da gewann die Schülerin der Brucker HAK nämlich den ersten Platz beim Fremdsprachen-Wettbewerb in Niederösterreich. Nun fand im Russischen Kulturinstitut in Wien das Bundesfinale des Russisch-Sprachwettbewerbs statt. Und da legte Veronika Ptakova noch eins drauf.

Sie war eine von 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus fünf Bundesländern und zehn Schulen. Knapp hinter einem Grazer Schüler belegte sie den zweiten Platz auf dem Sprachniveau B1. Beim Wettbewerb diskutierten die Teilnehmer am Beispiel des Jugendfilms „Вне зоны доступа“ („Außerhalb des Empfangsbereichs“) über Herausforderungen des Erwachsenwerdens in unserer vom Internet beherrschten Zeit. Ptakova wird heuer an der HAK „be bruck“ auch in Russisch zur mündlichen Matura antreten.

Als Preis erhielt die Schülerin ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in Russland. „Die gesamte Schulgemeinschaft freut sich über diesen Erfolg und gratuliert herzlich“, so Schulleiterin Birgit Raab-Pfisterer.

