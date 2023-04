HSV Bruckneudorf feiert bei Turnieren große Erfolge

Der Grund dafür liegt darin, dass „die Ausübung dieses Sportes ausgesprochen kostengünstig und für alle Altersklassen geeignet ist“, wie der Schütze Franz Schmitzhofer erklärt, betont jedoch gleichzeitig: „Größter Wert wird auf Disziplin und Sicherheit gelegt.“ Die neu aufgestellte Mannschaft des HSV Bruckneudorf hat in der vergangenen Saison an etlichen Wettkämpfen teilgenommen und konnte dabei beachtliche Erfolge erzielten: Mit den Schützen Johann Huszar, Christian Leeb, Thomas Mantl, Robert Ulrich und Franz Schmitzhofer konnte in der „Burgenländischen Mannschaftsmeisterschaft“ auf Anhieb der Vizemeistertitel im Stehend-frei-Bewerb und der 3. Platz im Stehend-aufgelegt-Bewerb errungen werden. Die Einzelmeisterschaft mit der fünfschüssigen Luftpistole konnte nach sechs Runden der ehemalige Bruckneudorfer Bürgermeister Franz Schmitzhofer für sich entscheiden. Bei der Burgenländischen Landesmeisterschaft erzielte er zudem ein Mal Gold und ein Mal Bronze und der Sektionsleiter des Vereins, Johann Huszar, ein Mal Bronze somit jeweils Top-Platzierungen in ihren Altersklassen. Ursula Pschill gewann die Damenwertung in der Seniorenklasse. Bei der „ASVÖ-Trophy“ (Allgemeiner Sportverband Österreichs) erreichten Johann Huszar Silber und Franz Schmitzhofer Bronze. Äußerst stolz zeigt sich HSV-Präsident Markus Ziegler: „Es ist eine große Freude, die gute Weiterentwicklung und die großartigen Erfolge des HSV Bruckneudorf miterleben zu dürfen.“

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.