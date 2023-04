Jüngste Bürgermeisterin des Bezirks Bruck zieht Resümee

Die 34-jährige Powerfrau hat eine steile Karriere hingelegt- es ist wie eine Geschichte aus dem Märchenbuch: Vom MigrantInnenkind zur angesehenen Politikerin. Geboren wurde Fekete in der Kleinstadt Târgu Mureș (deutsch: Neumarkt am Mieresch) in Siebenbürgen (Rumänien). 1990 kam sie mit ihren Eltern im Alter von zwei Jahren nach Österreich und lebte einige Jahre in Mitterndorf an der Fischa, wo sie den Kindergarten besuchte, und Deutsch lernte.

Etwa zehn Jahre später zog sie mit ihrer Familie nach Au, wo ihre Eltern ein Haus erwerben konnten. Im Gymnasium Kurzwiese maturierte sie schließlich und begann sich in diesem Alter auch sozial zu engagieren in ihrer Gemeinde. So wirkte sie unter anderem bei diversen Veranstaltungen des örtlichen „Milchhausvereins“ mit.

Dadurch entdeckte der damalige Obmann des Vereins, Christian Teer, das Potenzial der jungen Frau. „Er fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte mich politisch auf Gemeindeebene einzubringen“, erinnert sich Fekete.

Die mittlerweile dreifache Mutter und studierte Volksschullehrerin, sowie Absolventin des Studienlehrgangs Kommunalmanagement, zögerte nicht lange und ließ sich für die ÖVP auf einem wählbaren Listenplatz aufstellen- mit Erfolg, denn 2015 erfolgte der Einzug in den Gemeinderat. Bei der Wahl 2020 wurde sie in den Gemeindevorstand gewählt und mit Agenden für Bildung und Kinder betraut.

Dabei initiierte sie das „Ferienspiel“, bei dem in den Sommerferien über mehrere Wochen hinweg wöchentliche Aktivitäten, wie Ausflüge, und spielerische Nachmittage im „Milchhaus“, dem örtlichen Ort der Begegnung, stattfanden. Bei den vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2022 aufgrund von politischen Zerwürfnissen (die NÖN berichtete) übernahm sie die Ortspartei als erste Vorsitzende überhaupt von Stefan Hinterbuchinger und trat damit als Spitzenkandidatin an- mit Erfolg die ÖVP gewann die Wahl und Fekete wurde damit nicht nur die erste Bürgermeisterin des Ortes, sondern ist nach wie vor die jüngste Bürgermeisterin des gesamten Bezirks.

„Seither ist vieles geschehen im Ort“, wie Fekete stolz erläutert: „Wir haben das Freibad wiedereröffnet, die Betreuung für Kinder unter drei Jahren eingerichtet, durch den Umzug ins Nachbargebäude ist das Gemeindeamt nun barrierefrei, die Wasserhochbehälter werden gerade saniert und durch zahlreiche bewilligte Förderanträge können wir uns Einiges leisten.“

Die engagierte Powerfrau hat noch große Pläne und Projekte, die in die Tat umgesetzt werden sollen: So wird der Glasfaserausbau forciert, sämtliche Straßenbeleuchtungen sollen auf LED umgerüstet werden und weitere Straßensanierungsmaßnahmen stehen unter anderem auf dem Programm.

Den „persönlichen Fokus“ legt Fekete allerdings auf einen anderen Aspekt: „Ein völlig neuer Arbeitsstil, der sich durch Transparenz, Kompromissbereitschaft und Kooperation auszeichnet“, wie sie stolz erzählt und führt weiter aus: „das ist eindeutig ein Unterschied zu meinem Vorgänger, das spüren, glaube ich, nicht nur die GemeinderätInnen, sondern auch alle BürgerInnen. Wir ziehen nun alle an einem gemeinsamen Strang.“

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.