Römerfest in Carnuntum

In Carnuntum marschieren wieder die Legionen auf. Wie einst an der umkämpften Donaugrenze werden mehr als 300 Reenactors (Darsteller in historischer Gewandung) das antike Stadtviertel bevölkern und den Alltag der Römer für zwei Tage wieder lebendig werden lassen. Das laut Veranstalter, der Römerstadt Carnuntum, größte Römerfest Österreichs ist mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt und Anziehungspunkt für Römerfans aus ganz Mitteleuropa.

Das Programm bietet einen umfassenden Einblick in die antike Welt: nach Morgenappell und Opferzeremonie zieht das Heer in die Schlacht. Es folgen eine große Parade und Gladiatorenkämpfe. Um sich auf den nächsten Angriff vorzubereiten, exerzieren die Legionäre, und schlagen gut gerüstet die Barbaren. Neben den „kriegerischen“ Auseinandersetzungen runden zivile Feste das Programm ab: Es wird ein eigenes Theaterstück (Titel: „Die Frauen von Carnuntum“) aufgeführt, römische Tänzerinnen treten auf und später findet eine Hochzeit statt. Den ganzen Tag über bieten Handwerksstände ihre Waren an. Zusätzlich dazu wird es laut Veranstalter dieses Jahr ein völlig neu gestaltetes Kinderprogramm geben. Die jungen Besucherinnen und Besucher können sogar das römische Bürgerrecht erlangen, kurzum, Römerinnen und Römer, soweit das Auge reicht.

Die Geschichtsdarstellung wird ernst genommen: Rüstungen und Waffen der Darsteller sind anhand wissenschaftlicher Funde rekonstruiert und wurden wie vor 2.000 Jahren hergestellt. Zu sehen sind keine „Kostüme“, sondern historisch korrekte Repliken, Einzelstücke, die mitunter mehrere tausend Euro wert sind.

Geöffnet ist am 16. und 17. September jeweils von 9 bis 18 Uhr. Details zum Programm und weitere Informationen zu Tickets und Anreise unter: www.carnuntum.at