Die vorerst unbekannten Täter verübten am 28. Februar 2021, gegen 03.45 Uhr, einen Einbruchsdiebstahl in ein Parfümeriegeschäft in Bruck an der Leitha. Dabei dürften sie die Eingangstüre eingeschlagen und in weiterer Folge rund 300 Parfüms im Gesamtwert eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrages gestohlen haben.

LKA NÖ

Die Beschuldigten, es handelte sich um drei rumänische Staatsbürger im Alter von 30, 31 und 39 Jahren, konnten gegen 04.30 Uhr, im 18. Wiener Gemeindebezirk, vor einer bei den Ermittlungen ausgeforschten Wohnung, durch Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des verwendeten Fahrzeuges konnte sowohl das gesamte Diebesgut als auch Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Bei ihren Einvernahmen am Landeskriminalamt Niederösterreich zeigten sich die Beschuldigten geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg verbracht.