Familie ging auf Einbruchstour

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA NÖ), Ermittlungsbereich Diebstahl, ermittelten gemeinsam mit der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Wolkersdorf seit September 2022 gegen eine umtriebige Einbrecherbande. Zeugen hatten ausgesagt, dass drei verdächtige Männer in einem weißen Pkw mit schwarzem Panoramadach unterwegs gewesen seien.

Wilde Verfolgungsjagd bis zur Grenze

Die Verdächtigen wurden schließlich von der Polizei dabei ertappt, als sie im September 2022 in Gerasdorf (Wien) in ein Wohnhaus eingebrochen waren. Die Verdächtigen lieferten den Beamten eine Verfolgungsjagd bis zur slowakischen Grenze, in Hohenau an der March wurden sie geschnappt. Bei ihrer Festnahme leisteten die drei Beschuldigten massiven Widerstand. Der Lenker des Fluchtfahrzeuges versuchte der Straßensperre zu entkommen, indem er gegen ein Einsatzfahrzeug rammte.

Erbeutet wurden Geld und Schmuck um 200.000 Euro

Die Polizisten fanden das an diesem Tag erbeutete Diebesgut sowie das Einbruchswerkzeug im Fluchtfahrzeug. Die Beschuldigten, ein 37-jähriger kroatischer Staatsbürger, sein 18-jähriger Sohn sowie sein 23-jähriger Neffe, seien von der Slowakei oder von Ungarn nach Österreich eingereist, hätten tagsüber die Einbrüche verübt und seien am späten Nachmittag wiederausgereist. Der 37-Jährige soll zu den Tatorten gefahren sein, der 18-Jährige und der 23-Jährige dann eingebrochen haben. Dabei hätten sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von fast 200.000 Euro gestohlen. Nach der Tat hätte der 37-Jährige die beiden wieder abgeholt.

Verdächtige nur teilweise geständig

Die Ermittler konnten dieser Einbrecherbande in Niederösterreich und Wien zwei Einbruchsserien zuordnen (Zeitraum August bis September 2022). Insgesamt schlugen die Verdächtigen 19 Mal zu, im Bezirk Bruck an der Leitha in Schwechat, Velm, Fischamend und zweimal in Bruck. Bei der Einvernahme gestanden die Beschuldigten nur einige Einbrüche, die Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

