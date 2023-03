Geldbörsen-Diebstähle: Brucker Polizei forscht Langfinger-Trio aus

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Die Zusammenarbeit mehrerer Polizeidienststellen führte laut Landespolizeidirektion NÖ nun zur Ausforschung eines umtriebigen Langfinger-Trios. Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Diebstahl einer Geldbörse in Bruck, der in der örtlichen Polizeiinspektion am 16. Jänner angezeigt worden war. Die unbekannten Täter hätten nicht nur die Börse mitgehen lassen, sondern auch anschließend versucht, mit der entwendeten Karte am Bankomat das Konto zu plündern.

Mutmaßliche Diebe in Baden erkannt

Beamte der Stadtpolizei Baden erkannten auf einer Streife am 14. März drei rumänische Staatsbürger wieder. Das Trio soll am 17. November 2022 eine Geldbörsen gestohlen und dann mehrere Behebungen mit der Bankomatkarte durchgeführt haben. Die Beamten aus Baden hielten die drei verdächtigen rumänischen Staatsbürger im Alter von 36, 44 und 54 Jahren an und verständigten die Kollegen in Bruck. Dort wurden die drei Verdächtigen einvernommen. Bei weiteren Erhebungen fanden die Brucker Beamten heraus, dass auch das Landeskriminalamt Steiermark hinter diesen Beschuldigten her ist.

Trio schlug in sechs Bundesländern zu

Die Männer werden nämlich verdächtigt, zumindest seit Mai 2022 in Supermärkten in den Bundesländern Niederösterreich, Wien, Steiermark, Oberösterreich, Burgenland und Kärnten Geldbörsen gestohlen zu haben. Im Bezirk Bruck sollen sie mehrfach in der Bezirkshauptstadt, in Götzendorf, Ebergassing und Mannersdorf zugeschlagen haben. Die Polizeibediensteten konnten den Beschuldigten insgesamt 23 Straftaten mit einer Gesamtschadenssumme von mindestens 40.000 Euro zuordnen. Die drei Männer leugneten allerdings diese Vorwürfe und wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.