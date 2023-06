Hainburg: Trickbetrügerin in weiteren Fällen überführt

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermitteln gegen die 27-jährige Magdalena K.. Die Verdächtige war am 5. Oktober 2022 in Hainburg an der Donau festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden. Der polnischen Staatsbürgerin wird vorgeworfen, im Zeitraum von August 2022 bis Oktober 2022 als Mitglied einer Gaunerbande ihre Opfer um erhebliche Summen erleichtert zu haben. Wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilt, soll die Verdächte dreimal Geld abgeholt haben, das den Opfern mit dem sogenannten „Polizeitrick“ herausgelockt worden war; zweimal blieb es beim Versuch.

Bei der als „Polizeitrick“ bekannten Vorgangsweise werden betagte Personen von im Ausland sitzenden "Hintermännern" telefonisch kontaktiert. Die Täter geben sich als vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte oder Richter aus und flunkern, dass nahe Angehörige der Opfer, meist deren Kinder, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen wären. Um eine Haft zu vermeiden, müssten die Opfer einen möglichst hohen Geldbetrag, Schmuck oder Gold als Kaution übergeben. Geld oder Schmuck werden dann an einem vereinbarten Ort, oft der Wohnadresse der Opfer, abgeholt.

Magdalena K. soll in fünf Fällen als „Abholerin“ unterwegs gewesen sein. Am 2. August 2022 machte sie sich im Bezirk Neusiedl/See (Burgenland) mit 20.000 Euro aus dem Staub, am 18. August wurden ihr in Kärnten gar 400.000 Euro übergeben, weitere 12.000 Euro ergaunerte sie am 5. September 2022 im Bezirk Gänserndorf. Weitere Versuche blieben ohne Ergebnis, bis am 5. Oktober in Hainburg die Handschellen klickten. Die Gesamtschadenssumme inklusive Forderungen bei Versuchen beläuft sich laut Polizei auf etwa 700.000 Euro.

Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei warnt eindringlich davor, Fremden telefonisch Details über die eigene Vermögenssituation preiszugeben oder nach einem Anruf Geld oder Schmuck auszuhändigen. Sie empfiehlt außerdem, sich einen Dienstausweis von den angeblichen Polizisten zeigen zu lassen und im Zweifelsfall über die Notrufnummer 133 die echte Polizei zu kontaktieren.