Polizei fasst Diebespärchen

Zwei umtriebige Ladendiebe gingen der Polizei ins Netz, wie die Polizeidirektion NÖ mitteilt. Ein 43-Jähriger und seine 42-jährige mutmaßliche Komplizin sollen im Jänner und Februar im östlichen Niederösterreich und im Burgenland Parfums und Kosmetika im Wert von mehr als 3.700 Euro erbeutet haben.

Polizei suchte „unbekannte Tätergruppe“

Die Polizei war schon im Jänner auf eine zunächst unbekannte Tätergruppe aufmerksam geworden. Ermittelt wurde in den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf, Bruck/Leitha sowie Neusiedl/See (Burgenland). Das mutmaßliche Täterpärchen wurde dann am 27. Februar in einem Geschäft in Gänserndorf von der Polizei ertappt. Im Auto der beiden befand sich mögliches Diebesgut. Als die Polizeibediensteten den Hauptbeschuldigten ansprachen, sperrte sich dieser im Fahrzeug ein und wollte durch eine der hinteren Türen flüchten. Er wurde festgenommen, ebenso eine 42-jährige Begleiterin.

Pärchen soll insgesamt sieben Mal zugeschlagen haben

Bei weiteren Erhebungen konnten den beiden slowakischen Staatsbürgern im Zeitraum von 21. Jänner bis 27. Februar insgesamt sieben Ladendiebstähle, davon zwei in Mistelbach, zwei in Hainburg an der Donau, und jeweils einer in Hohenau an der March, Gänserndorf sowie in Parndorf zugeordnet werden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 3.700 Euro.

Verdächtige streiten die meisten Vorwürfe ab

Bei der Einvernahme gab der 43-jährige Hauptbeschuldigte nur den Diebstahl vom 27. Februar zu. Die 42-Jährige stritt überhaupt alles ab, sie sei nur gefahren, von den Machenschaften des Mannes hätte sie nichts gewusst. Beide Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.

