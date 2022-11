Hof befragt Bürger zu Windrädern

Fünf Windräder befinden sich zurzeit im Windpark in Hof. Sie sollen für die Erzeugung von erneuerbarer Energie sorgen, die in Zeiten des Klimawandels dringend benötigt wird. „Weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektro-Mobilität und der dafür notwendigen klimaneutralen Stromerzeugung“ lautet die Devise.

Ein Zeichen dafür möchte die Gemeinde Hof setzen. „Wir benötigen alle Kraft, um die drohende Katastrophe der Erderwärmung zu stoppen. Es kann nicht sein, dass vielleicht ein Kontinent, ein Staat, ein Land, eine Stadt oder sogar ein Dorf, wie wir es sind, hier nicht mitzieht“, so Bürgermeister Felix Medwenitsch (ÖVP).

Daher werden sich zukünftig auf allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen befinden. Außerdem könnten schon bald drei weitere Windräder errichtet werden. Errichtet werden sollen sie, wie auch schon die fünf bestehenden Anlagen, vom Energiepark Bruck. Dort betont man die Wichtigkeit dieses Projektes. Gerade in solchen geopolitischen Lagen wie dieser dürfe man sich nicht von Energieversorgung durch das Ausland abhängig machen.

„Nur die Selbstversorgung im eigenen Land macht uns unabhängiger von Energieimporten“, so Energiepark-Sprecherin Helga Csukker-Schwarzbauer. Dank seiner Infrastruktur sei Hof ideal für den Bau weiterer Windräder geeignet. Die Gemeinde bestätigt jedoch, dass nach den drei Gewünschten keine weiteren mehr folgen würden. Laut Prognosen werde sich der Strombedarf in Österreich bis 2040 verdoppeln. Der Ausbau von Windenergie täte nicht nur der Umwelt gut, sondern sei gleichzeitig am günstigsten. Die Gemeinde profitiert neben dem Image als Vorzeigegemeinde auch finanziell. Das Geld, das durch die Ausgleichszahlungen eingenommen wird, werde für das Gemeindewohl eingesetzt.

Doch die Entscheidung über die Realisierung der neuen Windanlagen möchte man mithilfe einer Bürgerbefragung am 20. November dem Volk überlassen. Dieser Schritt erscheint Medwenitsch nur logisch. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vorgängers, der bereits bei der Errichtung der ersten Windräder eine Befragung durchführen ließ. Zu diesem Anlass gab es auch eine Informationsveranstaltung, bei der alle Einwohner Hofs eingeladen waren. Allerdings waren nicht alle Anwesenden von dem Projekt begeistert.

Es entstand eine hitzige Auseinandersetzung, in der sachliche Diskussionen kaum möglich waren. Kritiker meinen, die Errichtung von Windrädern täte der Umwelt nichts Gutes, da dadurch gesunde Böden unfruchtbar und unbrauchbar werden würden. Auch über die Recyclebarkeit der Teile macht man sich Sorgen. Bürgermeister Medwenitsch sieht das Ganze jedoch entspannt. Er sieht den Grund für die Hitzigkeit der Diskussion darin, dass das Thema durch die Opposition bewusst politisiert worden sei.

Hof am Leithaberge Kritik an fehlender Transparenz zu Windpark-Erweiterung

