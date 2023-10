Bruck: Fischamender Straße ist fürs Erste fertig

In mehreren Abschnitten wurde in den letzten Jahren die Fischamender Straße samt allen Nebenanlagen runderneuert. Nun wurde das letzte Teilstück vom Friedhof bis zur Pfielgasse fertiggestellt und wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben. Dieses letzte Stück erstreckte sich auf einer Länge von rund 230 Metern und kostete rund 350.000 Euro. Etwa 150.000 Euro der Kosten trug das Land, den Rest die Stadtgemeinde. Wie schon in den früheren Abschnitten wurde auch hier ein Radweg errichtet. Aufgrund der Verengung der Straße in diesem Bereich, befindet sich der Radweg hier allerdings nur auf der Friedhofseite. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde lediglich der Gehweg erneuert.

„Es ist erfreulich, dass der nächste Streckenabschnitt nach dem heutigen Stand der Technik hergerichtet wurde“, bedankte sich Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) beim Land NÖ für die Unterstützung. „Speziell für Radfahrer ist es eine Verbesserung“, betonte Weil, dass die Neugestaltung passend zu den bereits sanierten Straßenzügen umgesetzt wurde. Als „wichtigten Streckenabschnitt für Bruck“, bezeichnete auch Nationalrat Werner Herbert (FPÖ) die Fischamender Straße. „Es freut mich, dass ich heute in Vertretung des zuständigen Landesrats Udo Landbauer bei der Eröffnung dabei sein darf“.

Erfreut über den Abschluss „eines weiteren Puzzlesteins Richtung Volksschule“ zeigte sich auch Bürgerlisten-Verkehrsstradtrat und Straßenmeister Felix Böhm. „Das Radbasisnetz geht dann bis Göttlesbrunn weiter“, verwies Böhm auf einen entsprechenden Beschluss der tags davor im Gemeinderat gefällt wurde. Der NÖ Straßendienst bedankte sich besonders bei der Bevölkerung für die Geduld während der Baustellenzeit.

Damit ist die Fischamender Straße, deren Erneuerung 2019 begonnen wurde, fürs Erste fertiggestellt. Denn, der letzte Teil bis zum Stadtrand soll erst in Angriff genommen werden, wenn der geplante Bildungscampus bei der Volksschule errichtet wurde. „Die Planungen werden wir nächstes Jahr starten“, so Böhm.