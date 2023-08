Bezirk Bruck: „Mittlere Ernte mit einer durchschnittlichen Qualität“

BezirkDer Klimawandel betrifft alle, auch die Landwirte haben täglich damit zu kämpfen. Mit Investitionen in Bewässerungstechnik und den Anbau trockenresistenter Sorten versuchen die Landwirte ihre Ernte abzusichern. Allerdings sorgt dies durchaus für zusätzliche Belastungen aufgrund der gestiegenen Kosten. „Letztes Jahr konnten durch die ebenfalls gestiegenen Produktpreise die Kostenerhöhung ausgeglichen werden. Heuer sind die Preise im Fallen und die Tendenz zeigt auch für die nahe Zukunft keine Stabilisierung“, erklärt Gerhard Mörk, Obmann der Bezirksbauernkammer, im Gespräch mit der NÖN.

Aber auch mit Engpässen hatte die Landwirtschaft heuer zu kämpfen, so wurden Kartoffel schon im Frühjahr durch ausländische Ware ersetzt. „Oder anders gesagt: Die beliebten Pommes Frittes wurden ab Ostern wieder mit all jenen Pflanzenschutzmitteln behandelt, die in Österreich längst verboten wurden. Denn die drastischen Auflagen, die österreichische Bauern für ihre Produktion haben, gelten leider beim Import der gleichen Produkte auf einmal nicht mehr“, hält der Götzendorfer fest.

Ernte begann heuer verspätet

Weiters stellt Mörk klar, dass die Verantwortung beim Produktkauf bei den einzelnen Konsumenten liegt. In Bezug auf die heurige Ernte-Bilanz gibt der Kammerobmann an, dass diese Erntezeit heuer um rund zehn Tage später begonnen hat als üblich, dafür aber intensiver war. Zudem war die Haupternte innerhalb weniger Wochen vorbei, da fast alle Kulturen zeitgleich reif waren. Mit Ende Juli war somit die Sommerernte eingebracht. „Es war aber definitiv keine Rekordernte heuer“, weiß Mörk.

Er erläutert, dass es dafür verschiedenste Gründe gegeben hat: So war der heurige Winter ein trockener, dies trifft auch auf das Frühjahr zu. Die Böden haben unter dieser Belastung stark gelitten und die Bewässerungsanlagen mussten früher als üblich eingesetzt werden. „Abschließend kann man sagen, dass es eine mittlere Ernte mit durchschnittlichen Qualitäten war. Jedoch wurde diese mit hohen Betriebsmittelkosten für Saatgut, Düngemittel und Treibstoff erwirtschaftet“, betont Mörk.Regen war gut für Herbsternte Doch es gibt auch gute Neuigkeiten für die Herbsternte: Die Niederschläge der vergangenen Woche wirken sich positiv aus und auf eine gute Ernte kann aus heutiger Sicht gehofft werden. Ebenso erwarten die Winzerinnen und Winzer einen guten Jahrgang .

Hoffnung für Herbsternte

Das sieht auch Hainburgs Jungbauer Johannes Gumprecht so. Der ÖVP-Jugendstadtrat arbeitet im landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit. Angebaut werden Sommergetreide wie Gerste, Roggen und Weizen, Herbstkulturen sind Sonnenblumen, Mais und Zuckerrüben. „Die Sommerernte war ertragsmäßig leicht überdurchschnittlich, auf leichteren Böden teilweise sogar besser als auf schweren Böden, leider lag die Qualität unter dem Durchschnitt“, berichtet der Junglandwirt.

Für die Erträge im Herbst bestehe Hoffnung: „Die lange Hitzewelle Ende Juni und im Juli hat den Kulturen für die Herbsternte schon stark zugesetzt und es sind Verluste entstanden, aber der Regen jetzt Ende Juli und August ist doch sehr gut und hilfreich gewesen.“ Eine Bewässerung wäre daher auch nicht notwendig. Die allgemeine Teuerung sei zu bemerken: „Die Preise bei Treibstoff und Kunstdünger spüren wir schon, vor allem jetzt, wo unsere Produkte wieder billiger werden“, sagt Gumprecht.