15.000 Stunden Arbeit für neues Feuerwehrhaus in Wildungsmauer

Wildungsmauer hat ein neues Feuerwehrhaus. Vier Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge, Umkleideräumlichkeiten, Mannschaftsunterkünfte, ein Kommandoraum, ein Raum für die Feuerwehrjugend und ein Schulungsraum sind in dem neuen Gebäude untergebracht. Eröffnet wurde das Feuerwehrhaus am Samstag bei einem Festakt durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Heute ist ein unglaublich schöner Tag, weil dieses neue Feuerwehrhaus für Optimismus und für Zukunft steht“, hob die Landeshauptfrau hervor. Die Feuerwehren seien ein wesentlicher Teil der Sicherheitsfamilie, die aus Polizei, Arbeiter Samariterbund, Zivilschutzverband, Rotes Kreuz und weiteren Blaulichtorganisationen bestehe, und sich durch „ein Miteinander, durch ein Zusammenstehen und ein Zusammenhalten“ auszeichne.

„Die Feuerwehr steht heute ganz bewusst und verdient im Mittelpunkt, weil die Kameradinnen und Kameraden uns in jeder Lebenslage unterstützen“, sagte Mikl-Leitner. Die Kameradinnen und Kameraden seien rund um die Uhr einsatzbereit, wenn es darum gehe, bei einem Waldbrand, bei Überflutungen oder bei Bergungen zu helfen. Jährlich würden die Feuerwehren bis zu 70.000 Mal bei Einsätzen ausrücken. „Dies verdient all unsere Wertschätzung und all unseren Respekt“, so Mikl-Leitner.

Martin Boyer vom Landesfeuerwehrverband hob hervor: „Die Kameradinnen und Kameraden erbrachten insgesamt 15.000 freiwillige Arbeitsstunden an Eigenleistung für das neue Feuerwehrhaus.“ Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer (ÖVP) schilderte, was beim Umbau und Neubau alles bedacht wurde: „Zum einen wurde eine Photovoltaikanlage am Dach montiert und zum anderen wurde ein Löschteich neu angelegt und als Biotop ausgestaltet.

Weiters erfolgte der Ankauf eines Notstromaggregats durch die Gemeinde. Bei diesem Bauprojekt gab es keine Kostenüberschreitung.“ Das neue Feuerwehrhaus kostete 1.050.000 Euro. Die Feuerwehr Wildungsmauer zählt 75 Mitglieder und leistete im Jahr 2021 rund 80 Einsätze.

Bei Festakt wurden auch Urkunden an Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau für ihre 25-, 40-, oder 60-jährige Tätigkeit überreicht. Die Segnung des neuen Feuerwehrhauses nahmen Pfarrer Dariusz Mogielnicki und Pfarrer Jan Magyar vor.

