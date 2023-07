Kinderwunschklinik hat nun Außenstelle in Margarethen am Moos

Am Freitag hat in Margarethen am Moos eine Außenstelle des Kinderwunschzentrums an der Wien eröffnet. Die beiden Ärztinnen und Freundinnen Martina Rath, Gynäkologin, und Silke Sobotka, Nuklearmedizinerin, stellen im alten Gemeindeamt - umgebaut zu einer modernen Praxisgemeinschaft, die technisch am neuesten Stand ist - ab sofort Frauengesundheit mit Schwerpunkt Reproduktionsmedizin in den Mittelpunkt.

Die beiden Ärztinnen werden als Wahlärztinnen fungieren. Die Gynäkologin selbst wohnt in Enzersdorf, fährt künftig mit dem Rad zur Arbeit und will daher für ihre Patientinnen vor allem zeitlich flexible Termingestaltung bieten.

Die Kosten des Umbaus hat das Ärzteteam zur Gänze getragen. Die Gemeinde will dem im Mietvertrag Rechnung tragen. Auch das Portal des Hauses gestaltet die Gemeinde. „Als Gemeinde hat man nicht alle Tage das Glück, dass sich Ärzte im ländlichen Bereich niederlassen wollen. Das werden wir als Gemeinde daher so gut wie möglich unterstützen“, so Bürgermeister Markus Plöchl.

Die Räumlichkeiten in der Wienerstraße 7 bieten noch die Möglichkeit, die Praxisgemeinschaft zu erweitern. In naher Zukunft könnten also noch Spezialisten aus allen Fachbereichen mit Schwerpunkt Frauengesundheit in dieser Praxis zu finden sein.