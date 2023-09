Neues Brucker Familienzentrum kommt gut an

„Am schönsten finde ich, dass hier alles unter einem Dach ist“, erinnert sich Bildungsstadträtin Lisa Miletich, dass sie selbst für Angebote wie Geburtsvorbereitungskurse und Ähnliches früher quer durch die Lande fahren musste. Im Familienzentrum, das sie gemeinsam mit Sozialstadträtin Sabine Simonich auf die Beine gestellt hat, gibt es nun eine Vielzahl von Angeboten für genau diese Zielgruppe - Schwangere und Familien mit Babys und Kleinkindern. Und nach diesen sei die Nachfrage auch am größten. Einige Kurse sind bereits ausgebucht.

Aber das neue Familienzentrum, das im Untergeschoß der Kleinkindbetreuung „Stadtmäuse“ untergebracht ist, hat auch Angebote für Schulkinder und auch für Senioren im Programm. „Wir nehmen der Kleinkindbetreuung aber keinen Platz weg“, betont Miletich, dass die Räume davor ungenutzt waren. Lediglich den Bewegungsraum teilt man sich mit den Stadtmäusen.

Das Team des geschulten Personals wächst jedenfalls stetig. „Es melden sich laufend Frauen, die weitere Kurse anbieten möchten. Zum Beispiel wird auch noch musikalische Früherziehung für Kinder ab 18 Monaten dazukommen“, erzählt Simonich bei der Eröffnung. Im Portfolio ist aber auch ein wichtiges Angebot für all jene, die in der neuen Lebenssituation mit Baby den Austausch mit anderen Eltern suchen, ein Eltern-Kind-Treff. Durchgeführt wird er von den „Frühen Hilfen“, einer Initiative der Österreichischen Gesundheitskasse. „Es handelt sich um ein kostenloses, freiwilliges und auf Wunsch auch anonymes Angebot. Wir wollen ein Netzwerk schaffen, das Familien zu einem guten Start verhilft“, so Veronika Sewald von den „Frühen Hilfen“.

Hocherfreut über das Familienzentrum zeigte sich bei der Eröffnung auch Bürgermeister Gerhard Weil. Eine „Zukunftsvision“ sei damit wahr geworden, so Weil, der sich bei Miletich und Simonich für die Umsetzung bedankte, aber auch beim Bauhof, der das „historische Gebäude modern, liebevoll und hell gestaltet hat.“