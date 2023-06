Eröffnung Riesiger CTP-Komplex am Brucker Stadtrand in Betrieb genommen

Eine Abordnung der Brucker Stadtgemeinde war bei der Eröffnung mit dabei: Bauamtsleiter Harald Schiller, Gemeinderat und Ortsvorsteher Andreas Arthaber, Vizebürgermeister Roman Brunnthaler, Stadträtin Lisa Miletich, Bürgermeister Gerhard Weil, die Gemeinderätinnen Franziska Buchbinder, Renate Bogensperger, Hilde Neuhold, Nachbarin Gabriele Jüly, David Strobl von CTP, Stadtrat Josef Newertal, Stadtrat Felix Böhm, Gerhard Buchbinder, Dechant Paul Gnat und Pfarrer Jan Magyar. Foto: CTP

D as umstrittene Großprojekt der CTP im Industriegelände ist fertig. Vor kurzem wurde die Eröffnung gefeiert. Auch ein zweites derartiges Projekt steht in Niederösterreich schon in den Startlöchern.

52.000 Quadratmeter groß ist der neue Wirtschaftsparkt der CTP im Westen der Stadt. Schon vor der Fertigstellung waren die einzelnen Objekte bereits vermietet. Neben dem ersten Mieter, dem Autohersteller Toyota, sind dort nun auch QSL oder Quick Service Logistics, ein Logistikunternehmen, das vor allem für die Systemgastronomie tätig ist, sowie die Firma Schachinger Logistik, die Lagerung und Transport von Pharmaprodukten durchführt, Frigologo Lebensmittellogistik und der Paketdienstleister DHL eingemietet. Bisher sind dort nach Inbetriebnahme des ersten Bauteils rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Bei der Eröffnungsfeier wurde auch betont, dass das Gebäude über die Möglichkeit der Wiederaufbereitung von Regenwasser verfügt. Im Herbst soll zudem das Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. Bürgermeister Gerhard Weil zeigte sich über den Neuzugang im Industriegebiet erfreut: „Ich gratuliere allen Beteiligten sehr herzlich und wünsche viel Erfolg.“ CTP plant nach dem ersten österreichischen Park in Bruck demnächst schon den nächsten, ebenfalls in Niederösterreich. Und zwar soll noch 2023 mit dem Bau eines Wirtschaftsparks in der Nähe von St. Pölten begonnen werden.