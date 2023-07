„Kultur Bruck“-Service wird angenommen: 670 Tickets im ersten Halbjahr

„Wir haben im Jänner mit dem Ticketverkauf begonnen. 670 Tickets wurde bisher über uns online verkauft“, ist Thomas Mayer durchaus zufrieden. Größter Renner war dabei eindeutig das Konzert von „Wiener Wahnsinn“ und „Unerhört“ am Hainburger Schlossberg. 280 Tickets dafür wurden online über Mayers Plattform gekauft. „Wenn das Interesse an der Veranstaltung da ist, funktioniert es also sehr gut“, schlussfolgert Mayer. Er würde gerne mehr Veranstaltern auf diese Weise unter die Arme gegreifen. „Wir haben das Ganze ja gestartet, um lokale Veranstaltungen zu unterstützen“, betont Mayer, dass das Ziel gewesen sei, Events anzukündigen, zu promoten und einen leistbaren Ticketverkauf zu starten. „Das funktioniert bisher“, so Mayer.

Event-Management war ursprünglich nicht geplant

Während der Coronazeit sei er von diesem eigentlichen Ziel etwas abgedriftet und habe sich selbst auch mehr auf das Veranstaltungsmanagement konzentriert. „Das war so eigentlich nicht geplant“, sagt Mayer. Er hatte in den Coronajahren über „Kultur on“ eine Reihe von Events auf die Beine gestellt, die großteils mit strenger Sitzplatz-Limitierung, dafür aber parallel auch online, abgehalten wurden.

Das Jahr 2022 bezeichnet Mayer als das „Schicksalsjahr“. Da habe er viel versucht, um die Website zu professionalisieren, aber auch Ideen, wie die Verwaltung der Kulturstätten, seien gewälzt worden (die NÖN berichtete). „Es wurde viel ausgearbeitet“, so Mayer. Am Ende sei für den Großteil eine Absage von der Gemeinde Bruck gekommen. Übrig geblieben sei daher nur die Bewerbung der Veranstaltungen. Dafür habe es letztes Jahr noch eine Unterstützung durch die Stadt gegeben. „Die ist mit Ende Februar ausgelaufen, es hätte aber alles weiterlaufen sollen, deshalb haben wir das ja alles aufgebaut“, so Mayer. Ende April habe es dann aber geheißen, dass die Gemeinde das Projekt gar nicht mehr unterstützt. „Somit gibt es nun keine Zusammenarbeit mehr. Das ist schade, weil es mit Unterstützung der Stadt natürlich besser gehen würde und für die Veranstalter günstiger wäre“, so Mayer. Derzeit koste der Ticketverkauf zwischen 70 Cent und zwei Euro pro verkauftem Ticket. Der Ablauf ist einfach: Man erhält ein E-Ticket per Mail, mit dem man dann zur Veranstaltung geht. Auch Saalplanbuchungen sind möglich.

Dabei würden seine Bemühungen mittlerweile in vielen Bereichen Früchte tragen. So sei er vom Paradies Garten Festival angeheuert worden, die Security vor Ort zu managen. Mit dem Veranstalter habe er vereinbart, dass es stark vergünstigte Anrainer-Tickets für alle Brucker und Bruckneudorfer für das Festival gibt. Darüber hinaus seien auch die Schlossführungen im Schloss Prugg auf seine Initiative zurückzuführen. „Es gibt viele, die mittlerweile glauben, ich wäre der Kulturstadtrat von Bruck. Ich mache das alles gerne, aber wenn es gar nicht wertgeschätzt wird, ist es schon mühsam“, so Mayer.

Für Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) ist die Sache aber einfach erklärt: „Die Vereine wollen das nicht, weil sie dabei Kosten zu tragen hätten. Und jeder Verein muss auf jeden Euro schauen. Daher findet das Angebot einfach keinen Anklang.“ Es gebe daher auch keinen Grund für eine Unterstützung durch die Stadt. Und tatsächlich war es so, dass die größten Veranstalter der Stadt in den letzten Monaten ihren Ticket-Verkauf lieber selbst abgewickelt haben.

Mayer will nun jedenfalls bei seinen eigenen Events auf die Bremse steigen. Es werde heuer wohl keinen Kultur-Adventkalender mehr geben. Ob er den Literatur-Wettbewerb noch einmal abhalten wird, könne er derzeit noch nicht sagen. Eine der wenigen Veranstaltungen, die Mayer selbst jedenfalls weiterführen will, ist die Baumflüsterei, die heuer über vier Tage von 12. bis 15. August im Harrachpark über die Bühne geht. „Die ist heuer powered by Autohaus Ermler“, erzählt Mayer. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes: Die E-Autos des Mercedes-Händlers werden mit ihren Batterien die Ton-Anlage für das Musikfestival im Park betreiben.