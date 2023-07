Baustart für Zubau zum Kindergarten Höfleinerstraße in Bruck

Neben der Baustelle für die Wohnhausanlage begann in der Höfleinerstraße vor wenigen Tagen die Bautätigkeit bei einer weiteren Baustelle: Der Kindergarten soll um eine achte Gruppe samt Garderobe und Sanitärräumen erweitert werden. „Wahrscheinlich wird es die Kleinkindgruppe werden“, sagt Bildungsstradträtin Lisa Miletich (SPÖ). Ganz sicher sei dies aber noch nicht. Fix ist jedenfalls, dass die Kinderbetreuung in Bruck ab September auch für alle Kleinkinder gratis ist. Also auch für die Unter-Zweijährigen, die bei den „Stadtmäusen“ betreut werden. Kostenpflichtig ist die Betreuung dann dort und in allen Kindergärten erst ab 13 Uhr. „Das bringt schon eine große Ersparnis gegenüber jetzt“, erklärt Bürgermeister Gerhard Weil, dass die Kosten dann vom Land refundiert werden, auch in jenen Einrichtungen, in denen es einen privaten Träger gibt.

Das wird aber wohl auch den Zustrom in die Einrichtungen erhöhen. „Wir werden definitiv mehrere Kleinkindgruppen machen“, schätzt Miletich, dass es pro Kindergarten eine sein wird. Während sie in der Burg bereits vorhanden ist, sollen sie in der Höfleinerstraße und in Wilfleinsdorf noch entstehen.

Ein weiterer großer Punkt, der beim Um- und Zubau im Kindergarten Höfleinerstraße gleich mit in Angriff genommen wird, ist die räumliche Trennung von Kindergarten und Volkshochschule. „Es soll künftig einen eigenen Eingang für die VHS und den Kindergarten geben. Der jetzige Stiegenhausbereich wird in den Kindergarten miteinbezogen“, so Weil. Dafür soll für die VHS ein neues Stiegenhaus außen angebaut werden. Auch einen Lift soll das Gebäude bekommen. „Damit ist dann auch das Obergeschoß barrierefrei erreichbar“, so Weil. Die Kosten sollen sich auf rund 800.000 Euro belaufen. Über eine neue Förderschiene des Landes sollen aber fast 50 Prozent der Investitionskosten förderbar sein. Eröffnet werden soll die neue Kindergartengruppe 2024.