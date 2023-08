Feuerwehrduo aus dem Bezirk half bei Löscheinsatz auf Korsika

„Prepositioning“ ist ein Projekt der Europäischen Union (EU), das zum Ziel hat, Experten für die Waldbrandbekämpfung in besonders gefährdeten Gebieten, präventiv zu stationieren. Für vier Wochen waren daher einige Mitglieder des Sonderdienstes „Waldbrand“ auf Korsika stationiert, gewechselt wurde im Wochenrhythmus. Sieben Tage lang gehörten mit Emmerich Muhr und Thomas Trimmel auch zwei Feuerwehrmänner aus dem Brucker Bezirk zu dieser Gruppe.

Konkretes Ziel des „Prepositioning“ ist es von anderen Feuerwehren in der EU zu lernen und gemeinsame Übungen abzuhalten. Nachdem jedoch zum Zeitpunkt ihres Aufenthaltes tatsächlich Waldbrände auf der französischen Mittelmeerinsel wüteten, ging es für Muh und Trimmel auch in den realen Einsatz. „Der gesamte Aufenthalt war enorm lehrreich und interessant. Wir konnten wirklich viel mitnehmen, was wir auch bei uns in Österreich einsetzen können“, berichtet Emmerich Muhr im NÖN-Gespräch.

So würden die Franzosen in der Waldbrandbekämpfung durchaus andere Ansätze verfolgen, die auch im Ernstfall in der Heimat anwendbar sind. Aber auch als Niederösterreicher konnten man „einen guten Eindruck hinterlassen“, ist Muhr überzeugt. Zudem streicht er den Vernetzungseffekt positiv hervor: „Wir sind als Fremde gekommen und als Freunde wieder gegangen“, verweist der Stixneusiedler auf die entstandenen Freundschaften mit den korsischen Kollegen.