Seit einem Jahr ist der gesamte Hauptplatz nun per Verordnung der Bezirkshauptmannschaft eine sogenannte „Schutzzone“. Und das soll er auch noch für weitere sechs Monate bleiben. Darüber waren sich am Montag bei einem Gespräch in der Bezirkshauptmannschaft alle Beteiligten einig.

Die Evaluierung der letzten sechs Monate dürfte aber schon wie beim ersten Mal ergeben haben, dass es in dem Beobachtungszeitraum erneut kaum bemerkenswerte Vorfälle gegeben hat.

