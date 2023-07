Hainburger Jugend lud zum „Donauclubbing“

Die Hainburger Jugend veranstaltete am Samstag das „Donauclubbing“. Das Team um Obmann Stadtrat Johannes Gumprecht hatte wieder Einiges vorbereitet, um den Gästen den Abend so angenehm wie möglich zu gestalten. So waren drei Bars aufgebaut worden (Shishabar, Bier- und Weinbar und Cocktailbar), für die Verpflegung mit Burger und Co. sorgten Stefan Weber und seine Mitarbeiter vom Hainburger „Haydnstüberl“. Die DJs, „Dirty Dan“, „Tax“, „Golemo“ und „Luke“ unterhielten die jugendlichen Besucher bis weit nach Mitternacht.